Beeindruckende Kulisse, große Namen, spektakuläre Ereignisse: Beim Motorsport-Festival am Lausitzring bewiesen sich auch zwei Rookies von Lechner Racing.

Schipkau. Richard Wagner und Mick Wishofer starteten in ihr zweites Rennwochenende der ADAC Formel 4 und ließen sich von der besonderen Atmosphäre nicht aus der Ruhe bringen. Die beiden Schüler der Lechner Racing School reisten als Zweiter (Wagner, 85 Punkte) und Dritter (Wishofer, 83 Punkte) der Rookie-Wertung aus der Lausitz ab.Der Amberger Richard Wagner schaffte in seinem erst fünften Karriererennen den Sprung aufs Podium. In einem beherzten Kampf setzte sich der 17-Jährige gegen alle anderen Rookies durch, zeigte starke Manöver und gewann im zweiten Lauf des Wochenendes die Nachwuchswertung. Im ersten Rennen war Wagner nach einem Frühstart auf Rang 19 ins Ziel gekommen, der dritte Lauf in der Lausitz war nach einer Berührung in Kurve 3 hingegen schnell beendet."Ich bin vor der ADAC Formel 4 noch nie professionell Rennen gefahren, deshalb habe ich von so einem Ergebnis nur geträumt, aber nicht damit gerechnet", freute sich Wagner. "Der Druck ist von mir abgefallen und es war ein pures Glücksgefühl. Ich merke, wie ich mich konstant verbessere." Für Mick Wishofer aus Wien, der beim Saisonauftakt in Oschersleben einen Sieg in der Rookie-Wertung erzielt hatte, begann das Wochenende sehr gut. Mit den Plätzen 15 und 13 im Training zeigte er sein Potenzial. Das Qualifying schloss der 17-Jährige als bester Rookie ab. In den Rennen schlichen sich aber zwei Frühstarts sowie Kollisionen ein. Robert Lechner, Sportlicher Leiter bei Lechner Racing, lobte seine Schützlinge: "Unsere beiden Rookies waren wirklich schnell unterwegs."