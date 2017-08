Budapest. Robert Kubica hat sechs Jahre nach einem schweren Rallye-Unfall eine eindrucksvolle Rückkehr in ein aktuelles Formel-1-Auto geliefert. Der Pole drehte in einem Renault zum Abschluss der offiziellen Testfahrten auf dem Hungaroring in Budapest insgesamt 142 Runden - das entspricht etwas mehr als zwei Grand-Prix-Distanzen. Der 32-Jährige fuhr in 1:18,572 Minuten die viertschnellste Zeit. "Es war ein fantastisches Gefühl für mich", meinte Kubica nach seinem Test-Comeback.

WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel setzte am Mittwoch im Ferrari mit 1:17,124 Minuten die Bestmarke. Ein Horrorcrash im Februar 2011 bei einer Rallye hatte die Formel-1-Karriere von Kubica erstmal gestoppt.