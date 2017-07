Nach 3450 Kilometern von Düsseldorf nach Paris hat sich Chris Froome zum vierten Mal in seiner Karriere als Toursieger gekrönt. Nur noch ein Erfolg fehlt ihm, um in den elitären Kreis aufgenommen zu werden. André Greipel verpasst auf der Schlussetappe den Hattrick.

Nah dran ist nicht gewonnen. Ich hätte ein Stückchen früher losfahren müssen. André Greipel, Zweiter auf der letzten Etappe

Paris. Direkt hinter dem Zielstrich auf den Champs Élysées wartete Söhnchen Kellan als erster Gratulant, dann lauschte Chris Froome andächtig den Klängen von "God save the Queen". Die britische Nationalhymne wird in Paris zum Dauerbrenner, zum vierten Mal wurde sie schon zu Ehren von Froome gespielt. "Das ist ein magischer Moment und die Belohnung für drei Wochen harte Arbeit. Jeder meiner Siege war einzigartig, aber dieser wird als knappster in Erinnerung bleiben", sagte Froome und zeigte sich in Feierlaune: "Jetzt ist die Zeit für eine Party."Die Erleichterung war groß beim Briten, als er nach dem Sekunden-Krimi der 104. Tour de France über 3450 Kilometer zum vierten Mal das Gelbe Trikot auf dem Pariser Prachtboulevard in Empfang nahm. Schon auf dem Weg Richtung Hauptstadt hatte sich der Sky-Kapitän auf der Tour d'Honneur ein Gläschen Champagner Rosé gegönnt, von seinen Teamkollegen gab es eine Bierdusche.André Greipel hatte dagegen nach dem Prestigesprint in Paris keinen Grund zu Feiern. Haarscharf war der 35-Jährige am Sieg-Hattrick nach seinen Erfolgen 2015 und 2016 vorbeigefahren. So blieb es aus deutscher Sicht bei den fünf Etappensiegen von "Le Kaiser" Marcel Kittel und den Erinnerungen an einen stimmungsvollen Auftakt in Düsseldorf.Greipel musste sich am Sonntag auf der 103 Kilometer langen Schlussetappe nur dem Niederländer Dylan Groenewegen geschlagen geben. "Nah dran ist nicht gewonnen. Ich hätte ein Stückchen früher losfahren müssen", sagte Greipel der ARD. Damit endete für den deutschen Ex-Meister eine Serie, nachdem er seit 2011 immer mindestens einen Tagessieg geholt hatte. Drei Wochen stand er im Schatten von Supersprinter Kittel. Der Thüringer, der in den Massensprints die Konkurrenz düpiert hatte, war nach kurzem Heimaturlaub nach seinem Tour-Sturz zur Siegerfeier wieder geladen.Ansonsten hieß es bei der Tour "Rule Britannia" - mal wieder. Nach 2013, 2015 und 2016 stand der in Nairobi geborene Froome wieder ganz oben auf dem Siegerpodest. "Es ist ein unglaubliches Gefühl, wieder im Gelben Trikot nach Paris zu fahren", sagte Froome, der trotz Nieselregens von einem Millionenpublikum bejubelt wurde. Nur noch ein Erfolg fehlt ihm bis zu den Fünffach-Siegern Jacques Anquetil (Frankreich), Eddy Merckx (Belgien), Bernard Hinault (Frankreich) und Miguel Indurain (Spanien).

20. Etappe/Einzelzeitfahren Marseille/Frankreich - Marseille/Frankreich (22,50 km): 1. Maciej Bodnar (Polen) - Bora-hansgrohe 28:15 Min.; 2. Michal Kwiatkowski (Polen) - Team Sky + 1 Sek.; 3. Christopher Froome (Großbritannien) - Team Sky + 6; 4. Tony Martin (Kreuzlingen/Schweiz) - Katusha-Alpecin + 14; 5. Daryl Impey (Südafrika) - Orica-Scott + 20; 6. Alberto Contador (Spanien) - Trek - Segafredo + 21

21. Etappe Montgeron/Frankreich - Paris/Frankreich (103,00 km): 1. Dylan Groenewegen (Niederlande) - Lotto NL-Jumbo 2:25:39 Std.; 2. André Greipel (Hürth) - Lotto-Soudal + 0 Sek.; 3. Edvald Boasson Hagen (Norwegen) - Team Dimension Data; 4. Nacer Bouhanni (Frankreich) - Solutions Credits; 5. Alexander Kristoff (Norwegen) - Katusha-AlpecinGesamtwertung: 1. Christopher Froome (Großbritannien) - Team Sky 86:20:55 Std.; 2. Rigoberto Urán (Kolumbien) - Cannondale-Drapac + 54 Sek.; 3. Romain Bardet (Frankreich) - AG2R La Mondiale + 2:20 Min.; 4. Mikel Landa Meana (Spanien) - Team Sky + 2:21; 5. Fabio Aru (Italien) - Astana + 3:05; 6. Daniel Martin (Irland) - Quick-Step + 4:42; ... 15. Emanuel Buchmann (Ravensburg) - Bora-hansgrohe + 33:21; 64. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Team Sunweb + 2:28:57 Std.; 82. Paul Martens (Lanaken/Belgien) - Lotto NL-Jumbo + 2:54:14; 84. Nikias Arndt (Bonn) - Team Sunweb + 2:54:54; 95. Nils Politt (Hürth) - Katusha-Alpecin + 3:05:52; 101. Tony Martin (Kreuzlingen/Schweiz) - Katusha-Alpecin + 3:10:18; 108. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Movistar Team + 3:17:53; 121. John Degenkolb (Frankfurt/M.) - Trek - Segafredo + 3:35:14Bergwertung: 1. Warren Barguil (Frankreich) - Team Sunweb 169 Pkt.; 2. Primoz Roglic (Slowenien) - Lotto NL-Jumbo 80; 3. Thomas De Gendt (Belgien) - Lotto-Soudal 64Sprintwertung: 1. Michael Matthews (Australien) - Team Sunweb 370 Pkt.; 2. André Greipel (Hürth) - Lotto-Soudal 234; 3. Edvald Boasson Hagen (Norwegen) - Team Dimension Data 220Teamwertung: 1. Team Sky (Großbritannien) 259:21:06 Std.; 2. AG2R La Mondiale (Frankreich) + 7:14 Min.; 3. Trek - Segafredo (USA) + 1:44:46 Std.; ... 12. Team Sunweb (Deutschland) + 3:23:38; 18. Bora-hansgrohe (Deutschland) + 5:22:07