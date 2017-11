Lake Louise. Jetzt muss es Viktoria Rebensburg quasi allein richten. Nach dem Verletzungs-Pech von Routinier Felix Neureuther ist die Athletin vom Tegernsee die einzig verbliebene Sieg- und Podest-Abonnentin des Deutschen Skiverbands (DSV). Immerhin ist die 28-Jährige in absoluter Topform: Nach zwei Erfolgen bei bislang zwei Saisonstarts im Riesenslalom kann Rebensburg nun zeigen, dass sie auch im Speedbereich in Fahrt ist. Vor zwei Weltcup-Abfahrten und einem Super-G im kanadischen Lake Louise an diesem Wochenende sagt sie: "Klar möchte ich den Schwung der vergangenen Rennen mitnehmen."

Dies könnte der Winter der Viktoria Rebensburg werden, wenn sie neben ihrer Paradedisziplin Riesenslalom - in der sie 2010 Olympia-Gold und 2014 Bronze geholt hatte - auch auf den längeren Ski vorne mitfährt. Ein erstes Indiz dürften ihre Schussfahrten am Freitag und Samstag (jeweils 20.30 Uhr) sein. "Die Strecke kenne ich gut. In meiner Karriere bin ich hier schon ein paar Mal runtergefahren und weiß daher, was mich erwartet." Der Verband weiß, was er an Rebensburg hat - gerade jetzt, wo sie die größte Hoffnungsträgerin ist. Beeinflussen soll das die Sportlerin nicht. "Das ist medial ein Thema", sagt Bundestrainer Jürgen Graller. "Wir arbeiten weiter wie bisher."