Franziska Preuß hat mit 23 Jahren schon viel durchgemacht. Die letzten Saison war eine zum Vergessen. Sie war lange krank. Doch nun greift sie wieder an.

Östersund. Vor der Fernsehkamera lächelte Franziska Preuß noch glücklicher als im Herbst bei ihrem ersten Biathlon-Auftritt nach der langen Krankheitspause. "Es hat total Spaß gemacht und ich bin echt froh, dass ich wieder da bin", sagte die 23-Jährige nach ihrer guten Leistung zum Saisonauftakt mit Platz drei in der Mixed-Staffel. Schon im September in Ruhpolding war Preuß mit sich und der Welt im Reinen. "Ich habe mit einer halben Stunde Joggen angefangen und geschaut, wie der Körper es verkraftet. Ich musste bei Null anfangen, nun geht es wieder."Am Mittwoch (17.15 Uhr/ZDF und Eurosport) bestreitet die begabte Skijägerin nach ihrer mysteriösen Krankheitspause über die 15 Kilometer in Östersund ihr erstes Weltcup-Rennen als Solistin. Damen-Bundestrainer Gerald Hönig glaubt, "dass sie wieder auf einem richtig guten Weg ist. Sie ist eine sehr komplexe Biathletin."Auch Magdalena Neuner rechnet mit Franziska Preuß. "Ich traue ihr einiges zu", sagt die Rekordweltmeisterin. Sie sei im deutschen Team hinter der in Östersund krank fehlenden Laura Dahlmeier die erste Anwärterin auf Top-Platzierungen. Doch Preuß will im Olympia-Winter "nicht auf Platzierungen, nicht auf Medaillen" schauen. Sie will einfach nur gesund bleiben. "Wenn mir das gelingt, bin ich einfach nur froh." Im Vorjahr war Preuß mit Top-Ten-Plätzen in die Saison eingestiegen, ehe sie nicht mehr wusste, was los war. In den Monaten, in denen nichts mehr ging, kamen auch die Gedanken ans Aufgeben. "Da überlegt man natürlich, lieber was zu machen, was vielleicht nicht so viel Spaß macht, aber wo es einem nie wieder so schlecht geht." Nach einer starken Leistung wurde sie krank, dann kehrte sie stark zurück bis zur nächsten rätselhaften Krankheit - und musste doch auf einen WM-Start verzichten. Erst eine große Operation an der Nasennebenhöhle schaffte Abhilfe. "In viereinhalb Stunden wurde alles ausgeräumt", sagt sie. Danach machte die junge Skijägerin Urlaub - Sonne und Meer haben sie gefestigt.