Nach langer Vorbereitung beginnt für die Erstligisten der Ernstfall. Peinliche Knockouts bereits in der ersten Pokalrunde sollen vermieden werden. Mehr als über mögliche Stolperfallen wird zum diesjährigen Wettbewerbs-Start über eine Reform diskutiert.

Hintergrund Streit um Erstrunden-Prämien



Hamburg. (dpa) Der DFB-Pokal ist lukrativ. 159 000 Euro erhält jedes Profiteam in der ersten Runde, 4000 Euro mehr als im Vorjahr. Der Deutsche Fußball-Bund rechnet mit Einnahmen von 64,6 Millionen Euro aus der Zentralvermarktung des Wettbewerbs. Das Geld ist bei allen Teilnehmern willkommen. Streit gibt es dennoch.



Denn die Amateurvereine erhalten für ihre Erstrunden-Auftritte lediglich 115 000 Euro. Die restlichen 44 000 Euro gehen an den jeweiligen DFB-Landesverband, der das Geld unter allen Teilnehmern seines Landespokal-Wettbewerbs ausschüttet. Diese Regelung ist auf die erste Runde beschränkt. "Erreicht ein Amateurclub die zweite Runde, partizipiert er alleine in vollem Umfang von den Vermarktungserlösen. Dabei handelt es sich um 318 500 Euro", informierte der DFB.



Reenald Koch, Präsident von Eintracht Norderstedt, beschwerte sich über die reduzierten Erstrunden-Summen. "Ich empfinde das als unanständig angesichts der Tatsache, dass die 36 DFL-Vereine für die Saison 2017/18 eine Milliarde Euro TV-Geld erhalten, 48,5 Prozent mehr als im Vorjahr", schrieb der frühere St.-Pauli-Präsident im "kicker". Laut Koch hatten die Amateurvereine 2016 noch 139 000 Euro für ihre Teilnahme an der ersten Runde erhalten.



Die Aufteilung der Prämien 2017/18: 1. Runde: 159 000 Euro (Amateure: 115 000) 2. Runde: 318 500 Euro Achtelfinale: 637 000 Euro Viertelfinale: 1 273 000 Euro Halbfinale: 2 550 000 Euro

Düsseldorf. Für DFB-Präsident Reinhard Grindel ist der Pokalauftakt ein "Feiertag der Einheit des deutschen Fußballs", für die Bundesliga-Elite dagegen ein zu früher Einstieg in die Pflichtspiel-Saison. Begleitet von einer Reform-Diskussion startet der DFB-Pokal in die erste Runde. Ein Kompromissvorschlag, der sowohl den Wünschen der Amateurclubs nach einem lukrativen Erstrundengegner als auch den Forderungen der Spitzenvereine nach mehr Vorbereitungszeit nachkommt, könnte die Wogen glätten. "Jeder Amateurclub soll weiterhin die Chance haben, in der ersten Runde auf Bayern, Dortmund oder einen anderen Traumgegner zu treffen", kommentierte Grindel.Das geplante Modell soll im Herbst verabschiedet werden und sieht angeblich vor, dass die für einen Europacup qualifizierten Vereine von 2019 an erst vier Wochen später als die übrigen Mannschaften in den Wettbewerb einsteigen. In diesem und im kommenden Jahr bleibt jedoch noch alles beim Alten. Das große Los, von dem alle unterklassigen Teams träumen, haben diesmal der Chemnitzer FC und der 1. FC Rieslasingen-Arlen gezogen.Für die wirtschaftlich klammen Chemnitzer kommt das Duell mit dem Rekordsieger FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr) gerade recht. "Vielleicht hat es der Fußball-Gott nach der schweren Zeit einfach gut gemeint mit uns", sagte Sportvorstand Steffen Ziffert. Ähnlich gering wie die Chancen des sächsischen Drittligisten dürften die des badischen Verbandsligisten Rieslasingen-Arlen am Samstag (15.30 Uhr) sein. Immerhin fünf Mal stand der Gegner aus Dortmund in den vergangenen sechs Jahren im Pokalfinale und übertraf damit selbst die Münchner (4). Doch die Vorfreude bei Oliver Ley ist größer als der Respekt: "Das ist ein Jahrhundertspiel für uns, für den einen oder anderen auch ein Lebensspiel." Von einer Sensation in der nach Freiburg verlegten Partie mag der Vereinssprecher allenfalls träumen: "Jeder Realist weiß, dass sechs Ligen Unterschied was ausmachen. Früher gab's die Faustregel: pro Liga zwei Tore."Insgesamt sieben Bundesligisten treffen in den Partien von Freitag bis Montag auf einen Drittligisten. Die restlichen elf Mannschaften aus dem Fußball-Oberhaus bekommen es mit Amateurclubs zu tun. Alle sind gewarnt. Coups der Underdogs gibt es in der Historie des Wettbewerbs zuhauf. Leidtragende in der vorigen Saison waren Werder Bremen und RB Leipzig. Für Werder war es das gar vierte Erstrunden-Aus seit 2011 gegen ein Drittligateam.Es gehört zu den Besonderheiten dieses Spieltages, dass gleich neun Gastgeber umziehen. Größere Fußballstadien in der Nähe garantieren den Amateurclubs seit jeher größere Einnahmen.