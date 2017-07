Es geht sicher besser, aber der EM-Auftakt ist geschafft. Nach dem 0:0 gegen defensiv starke Schwedinnen schauen die deutschen Fußballerinnen selbstbewusst nach vorn. Im zweiten Spiel gegen Italien muss ein Sieg her, um die Viertelfinal-Chance zu erhöhen.

Es war ein intensives Spiel und sehr kräftezehrend. Es geht an die Substanz. Bundestrainerin Steffi Jones

Breda. Steffi Jones wirkte kurz vor Mitternacht so, als hätte sie selbst 90 Minuten lang den Rasen umgepflügt. "Es war ein intensives Spiel und sehr kräftezehrend. Es geht an die Substanz. Gut, dass wir jetzt ein paar Tage Pause haben", gab die neue Bundestrainerin nach dem Kraftakt beim 0:0 zum EM-Auftakt der deutschen Fußballerinnen gegen Schweden zu. "Natürlich fiebert man voll mit an der Seitenlinie. Es ist ja auch für mich das erste Turnier, in dem ich hauptverantwortlich bin."Kein Wunder also, dass Jones angespannt war und auf der Bank während der Partie "ernst schaute", wie ihr später jemand zutrug. Schließlich spürt die 44 Jahre alte Fußball-Lehrerin als Nachfolgerin der erfolgreichen Silvia Neid, die das Spiel im Stadion Rat Verlegh in Breda als DFB-Chefscout auf der Tribüne verfolgte, die große Erwartungshaltung.Auch wenn Jones bemüht ist, sich selbst nicht zusätzlich unter Druck zu setzen - ganz davon freimachen kann sie sich nicht. Unter all diesen Umständen war in der Neuauflage des olympischen Finals von Rio, das die DFB-Elf vor elf Monaten 2:1 gewann und erstmals Gold holte, von vornherein kein Fußball-Feuerwerk zu erwarten. "Für das erste Turnierspiel war es okay", lautete das kurze, knappe und zutreffende Fazit von Schwedens Trainer-Legende Pia Sundhage.Natürlich hätte sich die 57-Jährige wie Jones einen Sieg zum EM-Einstieg gewünscht. Die gute Seite: Jetzt muss die Konzentration auch in den restlichen Vorrundenpartien der Gruppe B gegen Italien am Freitag (20.45 Uhr/ARD und Eurosport) und Russland (25. Juli) hochgehalten werden. Aber am Ende waren sowohl Sundhage als auch Jones froh, wenigstens nicht verloren zu haben. Und es war schon etwas kurios, dass sich die beiden Dauerrivalen, die sich bislang in fast jedem großen Turnier der vergangenen Jahrzehnte trafen, im insgesamt 27. Duell erstmals überhaupt unentschieden trennten.