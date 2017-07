La Salle-les-Alpes. Einen geruhsamen Schlaf ließen die Schmerzen nicht zu. Bereits um 4.30 Uhr war Marcel Kittel im Club Med in La Salle-les-Alpes wieder auf den Beinen. Kurz darauf hatte er auch schon seinen Koffer gepackt, mit dem Auto ging es zurück in die Schweizer Wahlheimat Kreuzlingen. "Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge nach Hause. Ich bin mir aber sicher, dass in den nächsten Tagen die Freude überwiegen wird", sagte Kittel zum Abschied.

Daheim wird er seine Prellungen und Schürfwunden von Freundin Tess, der niederländischen Volleyball-Nationalspielerin, ein wenig pflegen lassen. Eigentlich war alles ganz anders geplant. Auf dem Rad wollte er im Grünen Trikot nach Paris und zur Krönung einen sechsten Etappensieg auf den Champs Élysées bejubeln. Der Sturz am Mittwoch auf der ersten Alpen-Etappe bei Tempo 50 durchkreuzte aber seine Pläne. Die Reise nach Paris will er sich trotzdem nicht entgehen lassen, wenn auch unter anderem Umständen. "Marcel ist in Paris wieder beim Team. Es wird eine Party mit den Familien und den Freunden geben", sagte Teamchef Patrick Lefevere. Schließlich gebe es einiges zu feiern. Fünf Etappen hatte Kittel gewonnen und damit Rekorde von Erik Zabel und Dietrich Thurau purzeln lassen.