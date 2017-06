Das Rüpel-Foul von Sebastian Vettel gegen Lewis Hamilton hat den WM-Zweikampf in der Formel 1 zur Explosion gebracht. Die Zeit der Nettigkeiten ist vorbei. Dem Ferrari-Star droht jetzt sogar eine Sperre.

Baku. Das Friedensgespräch mit Pisten-Rammbock Sebastian Vettel sagte Lewis Hamilton umgehend ab. "Er hat doch meine Nummer gar nicht. Ich gebe die Antwort auf der Strecke", knurrte der Mercedes-Pilot nach dem unglaublichen Adrenalin-Foul des deutschen WM-Spitzenreiters beim Formel-1-Spektakel von Baku. Vettels Wut-Rempler von Aserbaidschan brachte nicht nur das bislang so nette Titelrennen der Topstars zur Explosion, sondern könnte für den Ferrari-Fahrer noch Folgen haben. Ein weiterer schwerer Regelverstoß wie dieser beim nächsten Rennen in Österreich, und der Hesse wird für einen Grand Prix gesperrt.Von Einsicht und Abbitte war der 29-Jährige aber weit entfernt. "Wir sind Männer hier, wir sind nicht im Kindergarten", begründete Vettel seinen Ausraster in der 19. Runde, als er Hamilton absichtlich ans linke Vorderrad gefahren war. Trotzig äußerte Vettel immer wieder sein Unverständnis über das Urteil der Rennrichter, das auch drei weitere Strafzähler für sein Sündenregister umfasste. Mit nun neun Foulpunkten ist der Heppenheimer auch dort ganz vorn, zwölf Zähler ziehen einen automatischen Bann nach sich. Vettels Rammstoß von Baku, der die furiose Siegfahrt von Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo überschattete, hatte niemand kommen sehen. "Wir wissen, wie er sein kann. Ich hätte trotzdem nie gedacht, dass sowas wie heute passiert", sagte Hamilton. Der frühere Champion Damon Hill meinte: "Wenn du sowas im Straßenverkehr machst, wirst du verhaftet."

Pressestimmen

ITALIEN"La Stampa": "Ein Zusammenstoß, die Strafe und so viel Gift. Vettel und Hamilton: Ein Duell der Rowdys. Vergessen wir das Lächeln und die Bekundungen gegenseitiger Achtung. Nach drei Monaten ist zwischen Vettel und Hamilton der Hass explodiert.""La Repubblica": "Vettel: Ein unentschuldbares Verhalten vor allem von einem, der vier Weltmeisterschaften gewonnen hat. Typ Zidane bei der Fußball-WM 2006. Den Schaden seiner Kamikaze-Aktion trägt vor allem er selbst, nicht nur was sein Image angeht: Ohne die Strafe, die zu sanft war, hätte er gewonnen."ENGLAND"The Sun": "An dieses Rennen wird man sich wegen einer Sache erinnern - es war der Siedepunkt zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. Der Ferrari-Fahrer hat sein Auto absichtlich als Waffe eingesetzt, um in Hamilton reinzufahren, der Titelkampf ist entbrannt. Bis jetzt haben sich die beiden noch kameradschaftlich verhalten. Das ist jetzt vergessen - das ist ein offener Krieg.""Daily Mirror": "Der vierfache Weltmeister Vettel steht jetzt unter Druck, sich bei Hamilton zu entschuldigen und bei der Formel 1, weil er den Sport in Verruf gebracht hat."FRANKREICH"L'Équipe": "Diesmal haben sich Lewis Hamilton und Sebastian Vettel offiziell den Krieg erklärt. Er wird nicht mehr in Spitze geführt, auch nicht mit stumpfem Florett."