Planegg. Der Deutsche Skiverband verliert sieben Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang eine weitere Medaillenhoffnung. Am Dienstag wurde bei Skispringerin Svenja Würth in München ein Kreuzbandriss und ein Meniskusschaden im linken Knie diagnostiziert. Damit fehlt die 24-jährige Mixed-Weltmeisterin aus Baiersbronn in Südkorea ebenso wie Skispringer Severin Freund und die Alpinen Felix Neureuther und Stefan Luitz, die sich ebenfalls Kreuzbandverletzungen zugezogen haben. "Das ist extrem bitter. Svenja und Olympia - das soll wahrscheinlich nicht sein. Vier Wochen vor Sotschi 2014 hatte sie sich einen Halswirbelbruch zugezogen, nun den Kreuzbandriss. Das Mädel tut mir so leid", sagte Bundestrainer Andreas Bauer. Würth war am Samstag beim Heimweltcup in Hinterzarten schwer gestürzt und zunächst ins Krankenhaus nach Titisee-Neustadt gebracht worden. "Ich habe 2014 schon andere Herausforderungen gemeistert, ich nehme auch diese Situation an. Der erste Frust ist verdaut, ich blicke nach vorne - jetzt nicht mehr auf die Olympischen Spiele in Pyeongchang, sondern auf die WM 2019 in Seefeld", sagte Würth kämpferisch.