Videobeweis und Montagsspiele - die Fußball-Fans müssen sich in der am Freitag beginnenden Bundesliga-Saison auf Änderungen einstellen. Was das rein Sportliche anbetrifft, könnte es dagegen eher traditionell zugehen - vor allem im Titelkampf.

Wenn Usain Bolt einen 100-Meter-Lauf verliert, kann vielleicht auch mal ein anderer Meister werden. Kölns Trainer Peter Stöger

Düsseldorf. Neue Anstoßzeiten, alte Favoriten, viel Tradition. Nach langer Sommerpause von 13 Wochen startet die Fußball-Bundesliga am Freitag in ihre 55. Saison. Die weitere Zerstückelung der Spieltage und die Einführung des Videobeweises werten viele Beobachter als unvermeidlichen Aufbruch in die Moderne. Wenig Veränderungen werden im Titelkampf erwartet. Ein Ende der nunmehr fünfjährigen Münchener Alleinherrschaft scheint nicht in Sicht. Dennoch hat Kölns Trainer Peter Stöger die Hoffnung auf mehr Spannung noch nicht aufgegeben: "Wenn Usain Bolt einen 100-Meter-Lauf verliert, kann vielleicht auch mal ein anderer Meister werden."Die Trainer gaben in einer Umfrage ein deutliches Votum ab. 15 Fußball-Lehrer glauben an den sechsten Titel in Serie für Rekordmeister FC Bayern. Immerhin zwei trauen auch Borussia Dortmund Platz eins zu - die meisten sehen den BVB und RB Leipzig als Herausforderer. Die Zeiten, in denen sich die Bayern 25 Punkte Vorsprung erspielten, sind nach Meinung des Gladbacher Trainers Dieter Hecking vorbei. "Die Bayern werden mehr Stolpersteine auf ihrem Weg haben. Das kann die spannendste Saison aller Zeiten werden."Die größere Ausgeglichenheit der Liga stützt diese These. Außenseiter wie Greuther Fürth, Paderborn, Darmstadt oder Ingolstadt, die den Marktgesetzen in den vergangenen Jahren zumindest für kurze Zeit in erfrischender Manier trotzten, sind nicht mehr dabei. Mit dem VfB Stuttgart und Hannover 96 kehrten zwei Traditionsteams mit großen Zielen zurück. Eine Prognose, welche Clubs zu den Abstiegskandidaten zählen, scheint nicht zuletzt deshalb schwieriger denn je. Mehr als über das Kräfteverhältnis der Liga oder deren bisherige Transferausgaben wurde zuletzt über die Einführung des Videobeweises diskutiert - und das bereits vor dem Eröffnungsspiel zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen am Freitag (20.30 Uhr). Nach dem Fehlstart beim Supercup in Dortmund, als eine technische Panne die Beurteilung einer angeblichen Abseitsposition erschwerte, fühlen sich die Kritiker bestätigt.Weniger kritisch beurteilen die Vereinsbosse dagegen die weitere Zerstückelung des Spieltages. Schließlich wächst damit die Chance, mehr TV-Gelder zu erlösen. Zum Verdruss vieler Fans finden erstmals fünf Partien an einem Montag (20.30 Uhr) statt. Das späte Sonntagsspiel wird nicht mehr um 17.30 Uhr, sondern erst um 18 Uhr angepfiffen. Darüber hinaus beginnen fünf Sonntagspartien bereits um 13.30 Uhr. "Es nutzt nichts, wenn man puristisch argumentiert", befand BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. "Mir wäre es auch am allerliebsten, alle Spiele wären am Samstagnachmittag. Aber dann bekommen wir so wenig Fernsehgeld, dass wir international gar keine Chance haben."Der Kölner Sportchef Jörg Schmadtke sieht es ähnlich: "Einerseits schreien die Vereine danach, dass sie mehr Geld einnehmen wollen. Also versuchen Christian Seifert und die DFL einen Wettbewerb hinzubekommen. Und am Ende beschweren wir uns, dass wir unter der Dusche nass werden."