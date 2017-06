Krakau. Es ist immer wieder diese glorreiche Geschichte, die Stefan Kuntz vor dem EM-Halbfinale gegen England erzählen muss. Vor 21 Jahren schoss der aktuelle U21-Trainer die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gegen England ins EM-Finale - und feierte dort den Titel.

Weltmeister als Vorbild

"Pokal-Charakter"

30 000 Euro für den Titel

"Das war mein größter Erfolg, was die Tragweite anbelangt", sagt der Coach der deutschen Nachwuchsauswahl. Das Kunststück von 1996 will der 54-Jährige mit seiner U21-Nationalelf wiederholen: Erst ein Halbfinal-Sieg gegen England am Dienstag (18 Uhr/ARD) in Tychy - und dann der Gewinn des EM-Titels.Immer wieder England! 1982 reichte es zum Finale gegen die Briten, als die deutsche Elf dann unterlag. 2009 zog die DFB-Auswahl ebenfalls ins Endspiel gegen England ein - und gewann dort mit 4:0. Der damalige Triumph von Sami Khedira, Mesut Özil & Co. ist der bislang einzige einer deutschen U21 und Vorbild für die aktuelle Generation. Die späteren Weltmeister-Helden waren wie das aktuelle Team auch als Gruppenzweiter in die K.-o.-Spiele gestartet. Zum vierten Mal steht eine deutsche U21 nun im Halbfinale einer EM.Nicht einmal 72 Stunden nach dem dramatischen Gruppenfinale, das mit einer knappen 0:1-Niederlage gegen Italien und dem herbeigezitterten Einzug ins Halbfinale doch noch glücklich endete, müssen die DFB-Junioren schon wieder antreten. Dass die erste Turnier-Niederlage und erste Pflichtspiel-Pleite seit fast zwei Jahren noch an dem Team nagt, glaubt Kuntz nicht. "Das wird aus dem Kopf ganz draußen sein", sagte er. "Jetzt haben wir einen Pokal-Charakter, hopp oder top. Ich denke, dass mit diesem Modus jeder einfacher leben kann." Beim Training am Montag war vom Italien-Frust nichts mehr zu spüren, bei den Aufwärmspielchen war die Stimmung im Ensemble blendend.Nach drei Turnierspielen innerhalb von nicht einmal einer Woche, in denen Kuntz jeweils die gleiche Startelf aufs Feld schickte, sind die Kraft-Reserven im deutschen Team geschrumpft. Der Coach erwägt daher gegen England eine Pause für den einen oder anderen Spieler, zumal die Young Lions zwei Tage länger Zeit zur Erholung hatten. "Die Regeneration steht jetzt absolut im Vordergrund, weil wir bei allen jetzt gucken müssen, dass die Tanks voll sind", sagte Kuntz.Zwei Schritte sind es für Max Meyer, Serge Gnabry und Co. zum ersehnten Titel. Mögliche Gegner im Finale am Freitag wären U21-Rekordchampion Italien oder die bislang so starken Spanier, die am Dienstag (20.45 Uhr) das zweite Halbfinale bestreiten. Bei dem Gewinn des EM-Titels wartet eine Prämie von 30 000 Euro pro Mann auf die Spieler, bei einer Final-Niederlage wären es noch 20 000 Euro.