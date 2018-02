Nürnberg. Nur noch 13 Zweitligaspiele? Nach dem klaren Heimsieg gegen Erzgebirge Aue wächst beim 1. FC Nürnberg der Glaube an das ersehnte Comeback in der Fußball-Bundesliga. Der direkte Aufstiegsplatz ist mit dem 4:1 (1:0) weiter gefestigt worden. "Man hat wieder die Qualität unserer Mannschaft gesehen", resümierte Trainer Michael Köllner zufrieden nach dem Erfolg.

Unser Fußball soll nicht auf Zufall basieren. Daher wollen wir Dinge herausspielen und nicht mit Glück und weiten Bällen erzwingen. Club-Trainer Michael Köllner

Der Tabellenzweite hat eine Mannschaft, die als Kollektiv überzeugt, aber auch individuelle Klasse besitzt. Etwa im zweifachen Torschützen Kevin Möhwald. Oder in Winterzugang Federico Palacios. Der fest vom Bundesligisten RB Leipzig verpflichtete Angreifer trumpfte gegen Aue mit drei Assists auf. "Es ist schön für mich, dass ich durch die Vorlagen meinen Beitrag leisten konnte", sagte Palacios.Köllner stellte lieber das Gemeinschaftswerk heraus: "Wir haben uns als richtiges Team präsentiert. Das gibt uns Kraft und Energie für die nächsten Wochen." Vor 24 451 Zuschauern trafen neben dem herausragenden Möhwald auch noch Patrick Erras per Kopf sowie Joker Tobias Werner. Cebio Soukou war für Aue erfolgreich.Das gelang insgesamt souverän - und mit Geduld. Dies fiel am Freitagabend häufig in der Analyse nach dem zwölften Erfolg im 21. Saisonspiel. "Es war wichtig, dass wir geduldig bleiben", sagte Torschütze Erras. "Wir haben Geduld bewiesen, das hat sich ausgezahlt", sagte Palacios. Auch Köllner würdigte dieses reife Verhalten seiner Akteure: "Insgesamt muss man der Mannschaft ein Riesenkompliment machen, dass sie nie unruhig geworden ist, sondern es gemacht hat, wie wir es uns vorgenommen hatten."Köllner verfolgt das Ziel Aufstieg mit einem klaren Spielkonzept. "Unser Fußball soll nicht auf Zufall basieren. Daher wollen wir Dinge herausspielen und nicht mit Glück und weiten Bällen erzwingen." Das wichtige 1:0 durch Möhwald war für den Coach darum symptomatisch. Nach langem Ballbesitz ist ein Spieler frei in Schussposition. 40 Punkte hat der Club jetzt auf dem Konto. St. Pauli, Duisburg, Bochum lauten die nächsten Aufgaben, bevor es im Max-Morlock-Stadion zum großen Franken-Derby gegen die abstiegsbedrohten Fürther kommt.