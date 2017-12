Mit so einem Rennen hatte sich Viktoria Rebensburg nicht in den kurzen Weihnachtsurlaub verabschieden wollen. Bei ihrem schwachen 14. Platz im Riesenslalom von Courchevel zeigt sich, wie erschöpft sie nach ihrem XXL-Rennprogramm ist - und heftige Schmerzen kommen dazu.

Ich brauche eine Pause. Viktoria Rebensburg

Courchevel. Nach der herben Riesenslalom-Pleite warf Viktoria Rebensburg wütend ihren Ski in den Schnee und verabschiedete sich in den dringend nötigen Weihnachtsurlaub. Statt einen Sieg-Hattrick zu feiern, musste die beste deutsche Rennfahrerin am Dienstag in ihrer Paradedisziplin in Courchevel Platz 14 und das schlechteste Ergebnis seit einem Jahr verkraften. "Ich brauche eine Pause", sagte sie keuchend im Zielbereich in den französischen Alpen. Die Erschöpfung nach ihrem wochenlangen Mammutprogramm in drei Disziplinen, dazu die Folgen ihres Sturzes im Super-G am Sonntag in Val d'Isère: Beim Sieg von US-Star Mikaela Shiffrin war Rebensburg schlicht chancenlos.Ihren Frust konnte die 28-Jährige nicht verbergen, schließlich war sie nach den Siegen in den Riesentorläufen von Sölden und Killington als Favoritin in den Wettkampf gegangen. Dann aber misslangen beide Läufe. "Es hat nicht funktioniert", sagte sie. "Mir geht es ganz okay. Klar tut mir alles weh. Aber ich kann Rennen fahren. Wenn man am Start steht, dann gibt es keine Ausreden."Bei ihrem heftigen Sturz war Rebensburg zwar mit blauen Flecken davongekommen. Folgenlos blieb der Ausritt für die Spitzenathletin des Deutschen Skiverbands, der in der Saison schon seine beiden besten Herren wegen Kreuzbandrissen verloren hatte, aber nicht. "Wir haben probiert, sie mental soweit aufzubauen", sagte Damen-Bundestrainer Jürgen Graller. "Das große Thema ist, das im Kopf zu verarbeiten.""Ich fahr jetzt heim und werde mich mal erholen", kündigte Rebensburg an. Coach Graller nahm seine Spitzenathletin in Schutz und erinnerte daran, dass nur wenige andere Fahrerinnen ein solches Alpin-Programm absolvieren. "Sie ist seit 7. November ununterbrochen unterwegs", sagte er. Ausruhen, abschalten, regenerieren - das ist die Devise bei der Olympiasiegerin, um in ihrem letztem Rennen des Kalenderjahrs beim Riesenslalom von Lienz am 30. Dezember zurückzuschlagen.In Courchevel waren andere im Fokus, allen voran Shiffrin mit dem 34. Sieg im Weltcup und dem fünften im Riesenslalom, mit dem sie Rebensburg die Führung in der Disziplinwertung entriss. Shiffrin gewann vor der Französin Tessa Worley (+0,99 Sekunden) und Manuela Mölgg aus Südtirol (+1,01).