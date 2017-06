Der Österreicher Dominic Thiem ist der Mann der Stunde in Paris. Zum ersten Mal gelingt ihm ein Sieg gegen Titelverteidiger Novak Djokovic. Im Halbfinale der French Open wartet nun Sandplatz-König Rafael Nadal. Derweil kämpfen Simona Halep und Karolina Pliskova um Platz eins.

Nadal profitiert

Muster lässt grüßen

Paris. Nach seiner Tennis-Gala gegen Titelverteidiger Novak Djokovic fordert Dominic Thiem bei den French Open Topfavorit Rafael Nadal heraus, bei den Damen kämpfen Simona Halep und Karolina Pliskova um Platz eins der Weltrangliste. Der Österreicher Thiem deklassierte Djokovic am Mittwoch im Viertelfinale von Paris mit 7:6 (7:5), 6:3, 6:0 und fügte dem verunsicherten Serben damit eine ganz bittere Niederlage zu.Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker forderte seinen ehemaligen Schützling danach zum sofortigen Handeln auf. "Es scheint Gespräche mit möglichen Trainern zu geben. Aber das muss schnell gehen und nicht erst während Wimbledon. Djokovic muss die nächsten drei, vier Wochen nutzen, um zurückzukommen", forderte Becker, der bis Ende 2016 ein sehr erfolgreiches Duo mit dem Serben gebildet hatte. In Paris arbeitete Djokovic eine Woche lang mit Andre Agassi zusammen, doch der Amerikaner kommt bislang als Vollzeit-Coach nicht infrage.Thiem darf sich derweil auf ein Halbfinal-Duell mit Nadal freuen. Der Spanier profitierte in seinem Viertelfinale von der Verletzung seines Landsmannes Pablo Carreno Busta. Der 25-Jährige musste beim Stand von 6:2, 2:0 für Nadal wegen einer Bauchmuskelzerrung passen. Das zweite Halbfinale bei den Herren bestreiten der Weltranglisten-Erste Andy Murray, der den Japaner Kei Nishikori bezwang, und der Schweizer Stan Wawrinka, der sich gegen Marin Cilic aus Kroatien durchsetzte.Bei den Damen treffen am Donnerstag ab 15 Uhr zunächst die beiden Überraschungs-Halbfinalistinnen Timea Bacsinszky aus der Schweiz und Jelena Ostapenko aus Lettland aufeinander. Danach spielen die Rumänin Halep und die Tschechin Pliskova gegeneinander. Dabei geht es auch um die mögliche Nachfolge von Angelique Kerber auf dem Tennis-Thron. Pliskova, die am Mittwoch die Französin Caroline Garcia bezwang, reicht dafür der Finaleinzug. Halep, die Jelina Switolina aus der Ukraine ausschaltete, muss das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison gewinnen.Davon ist Thiem trotz seiner bärenstarken Leistung gegen Djokovic noch ein bisschen entfernt. "Es wird nicht leichter für mich", scherzte Thiem nach seiner beeindruckenden Vorstellung. Für ihn war es der erste Sieg gegen Djokovic überhaupt. Die bisherigen fünf Duelle hatte er verloren, zuletzt hatte ihn der Serbe in Rom beim 1:6, 0:6 vorgeführt."Natürlich ist das schon etwas Besonderes, einen solchen Topspieler bei einem Grand-Slam-Turnier zu schlagen", antwortete Thiem auf die Frage, ob dies der bislang größte Erfolg in seiner Karriere gewesen sei. Er tritt immer mehr in die Fußstapfen seines Landsmannes Thomas Muster, der 1995 in Paris triumphierte.Djokovic wirkte seltsam emotionslos, ließ die drohende Niederlage einfach über sich ergehen. Vor allem im letzten Satz stemmte sich der 30-Jährige, der sich im Vorjahr mit seinem ersten Titel in Paris einen Lebenstraum erfüllt hatte, gar nicht mehr gegen das drohende Aus. Mit 6:0 fegte ihn Thiem in nur 20 Minuten vom Platz.Djokovic dagegen war ratlos. "Es ist hart, etwas zum dritten Satz zu sagen. Es ging nichts in meine Richtung, dafür alles in seine", sagte der zwölfmalige Grand-Slam-Turnier-Sieger, der in Paris zuletzt sechs Mal in Serie mindestens das Halbfinale erreicht hatte.