München. Das Geheimnis um Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrts scheinbar ewige Jugend würde auch Uli Hoeneß nur zu gerne erfahren. "Er hat mir bis jetzt noch nicht verraten, welches Mittelchen er benutzt, um mit 75 Jahren so auszuschauen. Ich würde das gerne kennenlernen", sagte der Präsident des FC Bayern München angesprochen auf den runden Geburtstag des langjährigen Mannschaftsarztes an diesem Samstag. "Ich kann ihm nur alles alles Gute wünschen und hoffe, dass er weiter so fit bleibt wie er es jetzt ist."

Wie 75 sieht Müller-Wohlfahrt wirklich nicht aus. Unvergessen die Bilder, wenn er mit seinem wehendem Haar auf den Rasen sprintete, den Physiotherapeuten an seiner Seite abhängte und dann einen Kicker des FC Bayern oder einen Nationalspieler versorgte.Gute Erbanlagen, eine ausgewogene Ernährung, ein gesunder Schlaf und wohl auch der immer noch rastlose Einsatz für seine zahlreichen prominenten, aber auch weniger bekannten Patienten haben den Doc offenbar jung und in Form gehalten. "Meine Patienten brauchen mich", begründete Müller-Wohlfahrt einmal seinen unermüdlichen Einsatz.Die Weltstars des Sports danken es ihm. "Der Sieg gehört ihm, er hat mir nach den ganzen Verletzungen in all den Jahren immer wieder zurück auf die Beine geholfen", lobte Supersprinter Usain Bolt nach seinem olympischen Gold-Triple 2016 in Rio de Janeiro die medizinischen Künste des Pastorensohns.Unter dem damaligen Bayern-Coach Jürgen Klinsmann nahm der Doc 2008 wegen der Neugestaltung seiner Praxis beim FC Bayern eine Auszeit, Mannschaftsarzt ist er seit April 2015 endgültig nicht mehr. Vorausgegangen waren Meinungsverschiedenheiten mit dem damaligen Münchner Trainer Pep Guardiola.Müller-Wohlfahrts größte Fähigkeit ist, Verletzungen zu ertasten und das Ausmaß aufgrund seines Erfahrungsschatzes einschätzen zu können. "Ich tauche quasi in den Muskel ein", erklärte er einmal: "Ja, ich sehe mit den Fingern - so erkläre ich es manchmal den Patienten. Das ist, als ob Sie ein Anatomiebuch aufschlagen - ich 'sehe' die Muskeln einzeln und übereinander, nebeneinander." Seine Patienten wissen dies zu schätzen.