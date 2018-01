Dortmund. Am Ende der einstündigen Trainingseinheit legte Pierre-Emerick Aubameyang eine Extraschicht ein - freiwillig. Auch ohne eine Aufforderung des Trainers absolvierte der zuvor für ein Spiel suspendierte Angreifer bei seiner Rückkehr in den Kreis seiner Dortmunder Teamkollegen Bergauf-Sprints. Doch es wäre voreilig, diesen Eifer als reumütige Geste zu interpretieren. Nach aktuellem Stand der Dinge erscheint es wahrscheinlicher, dass sich Aubameyang für einen neuen Club in Form bringen will. Eine heiße Spur führt zum FC Arsenal.

Nach seiner Suspendierung für das Spiel am vergangenen Sonntag gegen Wolfsburg (0:0) aus disziplinarischen Gründen soll Aubameyang für die Partie am Freitag bei Hertha BSC wieder zum Kader gehören. Nicht auszuschließen, dass es sein letzter Auftritt im schwarz-gelben Trikot wird. Laut "Bild" hat Aubameyang wenige Tage vor der Winterpause um Freigabe gebeten und könnte bei einer Ablöse von rund 70 Millionen Euro den Verein wechseln. Diese üppige Summe kann den FC Arsenal offenbar nicht schrecken. Diverse englische Zeitungen berichteten, dass der Premier-League-Club ein Angebot vorbereite. Teammanager Arsène Wenger wolle den Chilenen Alexis Sánchez ersetzen, der vor einem Wechsel zu Manchester United steht.Aus den Gerüchten über einen Wechsel zum FC Arsenal machte sich Aubameyang einen Spaß. Bei einer Autogrammstunde scherzte er mit dem Engländer Jaden Sancho: "Kannst du mir irgendwann London zeigen? Soll ja ein heißes Pflaster sein." BVB-Coach Stöger geht mit der anhaltenden Aufregung um den Stürmer gelassen um. Ein Gespräch mit Aubameyang einen Tag zuvor habe zur Entspannung beigetragen: "Das war absolut in Ordnung. Er hat nochmal gesagt, dass es ihm leidtut", sagte Stöger.