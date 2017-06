Frankfurt. Der 32-jährige Pole Piotr Lobodzinski entschied am Sonntag den Treppenhauslauf Sky Run am Frankfurter Messeturm für sich. Der Weltranglistenerste kam nach nur 6:30,8 Minuten im 61. Stock an und bezwang dabei 1202 Treppenstufen und 222 Höhenmeter. Deutscher Meister wurde bereits zum fünften Mal der Rekordhalter Christian Riedl aus Erlangen. Bei den Frauen siegte mit 8:11,8 Minuten die Tschechin Zuzana Krchová. Deutsche Meisterin wurde Sylvia Jacobs aus Berlin. Bild: dpa