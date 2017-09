Bergen. Der Slowake Peter Sagan hat als erster Radprofi zum dritten Mal in Serie den Weltmeistertitel im Straßenrennen gewonnen. Der Superstar des deutschen Bora-hansgrohe-Teams siegte bei der WM in Bergen in Norwegen am Sonntag nach 267,5 Kilometer vor Alexander Kristoff (Norwegen) und Michael Matthews (Australien). Die deutschen Radprofis spielten beim WM-Höhepunkt keine Rolle. Die deutschen Frauen hatten am Samstag die Podestplätze klar verpasst. Ex-Weltmeisterin Lisa Brennauer belegte im Straßenrennen über 152,8 Kilometer als beste BDR-Fahrerin den 42. Platz. Damit blieb die Mannschaft des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) erstmals seit 1996 in den Eliterennen der Männer und Frauen ohne Medaille.

Radsport-WMFrauen: 1. Chantal Blaak (Niederlande) 4:06:30 Std.; 2. Katrin Garfoot (Australien) +28 Sek.; 3. Amalie Dideriksen (Dänemark); ... 42. Lisa Brennauer (Durach) +1:19 Min.; 49. Lisa Klein (Erfurt) +2:31; 51. Trixi Worrack (Erfurt); 54. Romy Kasper (Forst) +4:01Männer: 1. Peter Sagan (Slowakei) 6:28:11 Std.; 2. Alexander Kristoff (Norwegen) +0 Sek.; 3. Michael Matthews (Australien) ... 20. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau); 40. Nikias Arndt (Bonn) +2:32 Min.; 47. Marcus Burghardt (Samerberg); 69. Tony Martin (Kreuzlingen/Schweiz)