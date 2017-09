Bergen. Kaum war Tony Martin nach der ernüchternden Kletterpartie am Mount Floyen zurück im verregneten Bergen, da wartete auch schon Freundin Nina samt Töchterchen sowie Mutter Bettina als Trost. Ein paar Stunden im Familienkreis durfte der entthronte Zeitfahr-Weltmeister entspannen - und auf andere Gedanken kommen. Denn mit der erhofften Medaille wurde es beim Rad-Spektakel in Norwegen nichts. Platz neun, 1:39 Minuten Rückstand auf den überragenden Tom Dumoulin aus den Niederlanden - selten war Martin in einem WM-Einzelzeitfahren derart chancenlos.

"Ich bin schon enttäuscht. Damit kann ich nicht zufrieden sein. Wahrscheinlich hat mich der Schlussanstieg vom Start weg mental verfolgt. Ich hatte mir vorgenommen, auf den eineinhalb Runden Bestzeit zu fahren, aber je näher der Berg kam, desto mehr habe ich an Spannung verloren", sagte Martin.Die nächste Oranje-Party - am Vortag hatten die Frauen die Konkurrenz demoralisiert - startete stattdessen Giro-Sieger Tom Dumoulin nach einer beeindruckenden Gala-Vorstellung. Das Giganten-Duell mit dem britischen Tour- und Vuelta-Champion Chris Froome war eine einseitige Angelegenheit. Dumoulin distanzierte nach 31 Kilometern den früheren slowenischen Skispringer Primoz Roglic um 57,79 Sekunden. Für Froome reichte es nur zu Platz drei - mit 1:21 Minuten Rückstand. "Ich bin selbst ein wenig überrascht", sagte der Sunweb-Kapitän.ErgebnisseMänner, Einzelzeitfahren (31 km): 1. Tom Dumoulin (Niederlande) 44:41,00 Min.; 2. Primoz Roglic (Slowenien) +57,79 Sek.; 3. Christopher Froome (Großbrit.) +1:21,25 Min.; 4. Nelson Oliveira (Portugal) +1:28,52; 5. Wasil Kirjienka (Weißrussland) +1:28,75 ... 9. Tony Martin (Kreuzlingen/Schweiz) +1:39,88 ... 19. Nikias Arndt (Bonn) +2:16,05; 35. Jasha Sütterlin (Freiburg) +3:28,07