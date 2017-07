Chris Froome meistert bei der Tour eine weitere heikle Situation und fährt weiter im Gelben Trikot Richtung Paris. Für Tony Martin ist es immer mehr eine Tour zum Vergessen. Erst der verpasste Auftaktsieg, dann Sturzpech und eine Erkältung, nun ein gescheiterter Ausreißversuch.

Das war ein Stressmoment. Ich hatte gedacht, ich komme vielleicht nicht zur Spitze zurück. Chris Froome über die Situation, als er nach einem Platten von einem Teamkollegen das Hinterrad übernahm

Le Puy-en-Velay. Chris Froome nahm das Gelbe Trikot erleichtert entgegen und strahlte bei der Siegerehrung wie selten zuvor. Erst nach einer packenden Aufholjagd im Finale der 15. Tour-Etappe hatte der britische Titelverteidiger seine Spitzenposition gerettet. "Das war ein Stressmoment. Ich hatte gedacht, ich komme vielleicht nicht zur Spitze zurück", schilderte Froome die brenzlige Szene am Sonntag auf dem Anstieg zum Col de Peyra Taillade.Auf den Rampen des selben Berges waren wenige Minuten vor dem Froome-Malheur Tony Martins Hoffungen auf einen Etappensieg geplatzt. Nach gut vier Stunden Schwerstarbeit als Ausreißer, darunter fast 30 Kilometer im Alleingang, war der Zeitfahr-Weltmeister kaum mehr von der Stelle gekommen. Martin musste die Rivalen passieren lassen und erreichte mit über fünf Minuten Rückstand auf den überglücklichen Tagessieger Bauke Mollema (Niederlande) als 20. das Ziel.Ein platter Reifen am Hinterrad hatte Froome rund 35 Kilometer vor dem Ziel gut eine Minute ins Hintertreffen gebracht. Sein Teamkollege Michal Kwiatkowski war seine Rettung, der Ex-Weltmeister überließ seinem Kapitän das Hinterrad. "Der Teamwagen war weit hinten, ich hatte keine andere Chance", ergänzte Froome, der dank seiner superstarken Sky-Mannschaft nach 20 Minuten Schinderei zurück in die Favoritengruppe kam.Damit liegt Froome vor dem Ruhetag am Montag in der Gesamtwertung wieder 18 Sekunden vor dem Italiener Fabio Aru und 23 Sekunden vor dem französischen Hoffnungsträger Romain Bardet. Auch der kolumbianische Außenseiter Rigoberto Uran ist mit einem Rückstand von 29 Sekunden noch gut im Rennen. "Die anderen müssen in den Alpen attackieren, um bis Marseille Zeit auf mich rauszuholen. Ich bin glücklich, dass ich das Trikot noch habe", sagte Froome.Durch die Unachtsamkeit von Aru am Samstag auf dem knackigen, aber kurzen Schlussanstieg nach Rodez ist dem dreimaligen Champion das Gelbe Trikot quasi zugeflogen. Der Astana-Kapitän hatte sich in der entscheidenden Rennphase viel zu weit hinten im Feld aufgehalten und damit im Etappenfinale, das Michael Matthews vom deutschen Sunweb-Team für sich entschied, nicht mehr reagieren können.Spannend wird es allmählich im Kampf um das Grüne Trikot. Der Vorsprung von Marcel Kittel auf Matthews schmolz auf 79 Punkte.