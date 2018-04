Turin. Superstar Cristiano Ronaldo hat mit einem Traumtor für Real Madrid die Tür zum Halbfinale der Fußball-Champions-League weit aufgestoßen. In der Neuauflage des Vorjahrs-Endspiels von Cardiff besiegte das Team von Weltmeister Toni Kroos am Dienstag Gastgeber Juventus Turin im Viertelfinal-Hinspiel dank zweier Treffer des Ausnahmefußballers Ronaldo mit 3:0 (1:0). Das Rückspiel am 11. April scheint damit nur noch eine Formsache zu sein.

Seinen ersten Treffer besorgte Ronaldo bereits nach drei Minuten, als er eine Hereingabe von Isco mit dem rechten Außenrist unhaltbar verwandelte. In der zweiten Halbzeit erzielte der Weltfußballer mit einem Fallrückzieher nach 64 Minuten sein 119. Tor in der Champions-League - mit Sicherheit eines seiner schönsten! Schließlich gab er zwei Minuten später auch noch den Pass auf Marcelo, der zum 3:0 verwandelte.Real-Trainer Zinedine Zidane hatte sich entschieden, im Angriff an der Seite von Cristiano Ronaldo und Karim Benzema dem spanischen Auswahlspieler Isco den Vorzug zu geben. Eine Maßnahme, die sich auszahlte, auch wenn damit weitere Stars wie Gareth Bale, Lucas Vázquez und Asensio zunächst auf der Bank Platz nehmen mussten.Toni Kroos, der in der 36. Minute aus 20 Metern die Latte traf, entschied damit auch das "K&K"-Duell gegen seinen Weltmeister-Kollegen Sami Khedira für sich. Dabei war der Tabellenvierte der Primera División mit großem Respekt in das Duell gegangen, denn die zurückliegenden vier Vergleiche mit Hin- und Rückspiel hatte Real zwischen 1996 und 2015 gegen Juve immer den Kürzeren gezogen."Mit Hin- und Rückspiel haben wir aber zweifellos bessere Chancen", hatte der 40 Jahre alte Juve-Keeper Gianluigi Buffon schon vor dem Match angekündigt. 1998 und 2017 hatte sich Real gegen die Italiener aber im Endspiel der Königsklasse jeweils durchgesetzt.