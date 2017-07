Routinier scheitert am Hamburger Rothenbaum am Argentinier Nicolas Kicker

Hamburg. Tschüss Hamburg! Der tiefe Sand und das regnerische Wetter spielten dem 39-jährigen Tommy Haas beim letzten Tennis-Auftritt als Einzelspieler in seiner Geburtsstadt nicht in die Karten. 20 Jahre nach dem Debüt bei der German Open am Rothenbaum verlor der Wahl-Amerikaner in der ersten Runde mit 5:7, 2:6 gegen den Argentinier Nicolas Kicker.

"Natürlich sind das besondere Momente", sagte der ehemalige Weltranglisten-Zweite, der eigens seine Verlobte und die beiden Töchter aus Kalifornien hatte einfliegen lassen. "Ich bin nicht zufrieden heut, das nervt grad." Haas konnte die Wildcard nicht nutzen - und das gebeutelte Traditionsturnier verliert sein Zugpferd. Philipp Kohlschreiber komplettierte immerhin das deutsche Quartett im Achtelfinale. Der Augsburger schlug den 19-jährigen Russen Andrej Rublew mit 6:3, 6:1 und trifft nun auf den an Nummer vier gesetzten Franzosen Gilles Simon. "Ich wollte den Spaß nach vielen Verletzungen wieder spüren", sagte Kohlschreiber.Turnierdirektor Michael Stich kam extra von der Tribüne und herzte den enttäuschten Haas noch einmal. "Es gehen sehr viele Gedanken durch den Kopf", gab Haas zu. Der langsame Untergrund und das geschlossene Dach seien schwierig gewesen, als Ausrede wollte er es aber nicht gelten lassen: "Ich finde im Moment nicht zu meinem Spiel, da hadert man mit seinem Selbstvertrauen."Bei der 111. Auflage des Traditionsturniers schied auch der 16 Jahre alte Qualifikant Rudolf Molleker aus. Das Talent aus Oranienburg verlor gegen den an Position drei gesetzten Russen Karen Chatschanow mit 4:6, 3:6. Molleker verletzte sich leicht bei einem Sturz im ersten Satz an der Hand. "Zum Glück ist es nichts Schlimmes", sagte der Youngster, der trotz der Niederlage zufrieden vom Platz ging. Ausgeschieden ist überraschend der an Nummer zwei gesetzte Pablo Cuevas aus Uruguay. Er verlor gegen den Russen Andrej Kusnezow mit 6:3, 5:7, 4:6.