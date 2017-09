Regensburg. Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg steht kurz vor der Übernahme der Aktienmehrheit von Investor Global Sports Invest AG um den ungeliebten Vorstand Philipp Schober. Wie der Aufsteiger aus der Oberpfalz am Sonntag mitteilte, nutzte das Immobilienunternehmen Bauteam Tretzel (BTT) ein vertraglich vorgesehenes Rücktrittsrecht vom Kaufvertrag mit dem Geldgeber. Die Beteiligung an der SSV Jahn Regensburg GmbH & Co. KGaA soll nun an den Mutterverein SSV Jahn Regensburg e.V. gehen. Der Verein soll danach die Mehrheit an der Kommanditgesellschaft halten, in welche auch der Profispielbetrieb ausgelagert ist.

Jahn Regensburg hat eine Zusammenarbeit mit dem Investor schon früh abgelehnt, weil seine Ziele undurchsichtig seien. Im Juni übernahm die Global Sports Invest AG um Vorstand Schober 90 Prozent der Anteile der SSV Jahn Regensburg GmbH & Co. KGaA vom Bauteam Tretzel, das in die Regensburger Korruptionsaffäre verstrickt ist. Das Geschäft sehe nun vor, dass 62 Prozent der gesamten von der SSV Jahn Regensburg GmbH & Co. KGaA ausgegebenen Aktien wieder an BTT zurückfließen, 28 Prozent der Aktien bleiben aber bei Schober. Die anschließende Übertragung der rund 62 Prozent der Aktien auf den SSV Jahn Regensburg e.V. muss noch rechtlich abgewickelt werden. Dazu seien zwischen BTT und der Global Sports Invest AG Formalien zu klären, "welche sofern erforderlich auch gerichtlich zur Durchsetzung gelangen werden", teilte der SSV Jahn mit."Es ist ein Meilenstein in der Geschichte des SSV Jahn, dessen Bedeutung nicht hoch genug eingestuft werden kann", erklärte einen Tag vor der Mitgliederversammlung Vorstandschef Hans Rothammer zur Übertragung. Schober hatte sich trotz breiter Ablehnung immer wieder zu seinem Engagement bekannt.Allerdings war der 31-jährige, gebürtige Vohenstraußer von Beginn an nicht willkommen. Die Fans hatten auf Flugblättern deutlich ihre Abneigung formuliert. Im Juli wurde bekannt, dass gegen ihn wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung und Betrugs ermittelt werde. Weiter sollen mehrere Anzeigen wegen unbezahlter Rechnungen für Hotels und Sportevents gestellt worden sein. Es gab sogar Morddrohungen.