Liverpool. Wayne Rooney kehrt zum FC Everton zurück. Der 31-Jährige englische Nationalspieler wechselt von Manchester United zu seinem Heimatverein nach Liverpool. Rooney habe beim FC Everton einen Zweijahresvertrag unterschrieben, teilte der Club aus der Premier League am Sonntag mit. Die Ablösesumme gab der Verein nicht bekannt. 2002 feierte Rooney als 16-Jähriger sein Debüt in der ersten englischen Liga für Everton (links). In 77 Spielen für die Toffees erzielte er 17 Tore zwischen 2002 und 2004. "Er liebt Everton und wollte unbedingt zurück", sagte Evertons niederländischer Trainer Ronald Koeman. "Er ist immer noch erst 31. Es ist fantastisch, dass er hier ist." Bilder: dpa (2)