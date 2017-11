Moskau. Der russische Fußball-Chef Witali Mutko hat Doping-Vorwürfe gegen die Nationalmannschaft als Dummheit zurückgewiesen. "Es ist ein Trend, nur Russland zu beschuldigen", sagte Mutko. "Ich kann offen sagen, dass wir nichts zu befürchten haben." Die russischen Fußballer seien 2014 umfassend kontrolliert worden, sagte der Vizeregierungschef und Präsident des russischen Fußballverbands. Auch FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura sagte der Agentur Tass zufolge, dass es keine Beweise für Doping im russischen Fußball gebe.

Am Sonntag hatte die englische Zeitung "Daily Mail" berichtet, Doping-Kronzeuge Grigori Rodschenkow sei zu belegbaren Aussagen bereit über staatlich organisiertes Doping von Dutzenden russischen Spielern. Mutko wischte die Vorwürfe mit einem süffisanten Scherz vom Tisch. "Wenn wir unter Doping so spielen, dann stellen Sie sich vor, wie wir ohne spielen würden", sagte er. Damit bezog er sich auf Kritik an der Leistung der "Sbornaja" in Testspielen.