Los Angeles. Die nordamerikanische Liga MLS hat spätestens seit dem Osterwochenende einen neuen Superstar. Zlatan Ibrahimovic verzauberte die amerikanischen Fans gleich mit seinem ersten Treffer beim 4:3 (0:2)-Erfolg seiner Los Angeles Galaxy gegen Lokalrivale Los Angeles FC. Per Volleyschuss erzielte der 36-Jährige aus gut 35 Metern in der 77. Spielminute den Ausgleichstreffer zum 3:3. Den Schlusspunkt in einer grandiosen Aufholjagd von Galaxy setzte ebenfalls Ibrahimovic, als er in der Nachspielzeit per Kopfball den 4:3-Endstand erzielte. "Die Fans wollten Zlatan und ich gab ihnen Zlatan", erklärte der Schwede hinterher. Bild: Jae C. Hong/dpa