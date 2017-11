Aktionärsversammlung: BVB-Boss Watzke im "Kampfmodus" Borussia Dortmund hält trotz der sportlichen Flaute an seinen hohen Zielen fest. Wirtschaftlich sieht Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke den BVB weiter als Nummer zwei in Deutschland hinter dem FC Bayern München.



Sportlich hält er an dem Ziel der direkten Qualifikation für die Champions-League fest. "Daran wird nicht gerüttelt", sagte Watzke auf der Aktionärsversammlung am Montag in Dortmund. Wenn man in Europa auf Platz neun steht, sollte man auch dort spielen. In den vergangenen Wochen lief es aber nicht entsprechend.



"Es müssen Fehler gemacht worden sein", räumte Watzke nach einer Serie von sieglosen Spielen in der Bundesliga und dem Absturz von Platz eins auf fünf ein. Jetzt seien Besonnenheit und Analyse erforderlich. Der Vereinschef präsentierte sich in der Schwächephase kämpferisch: "Wir sind noch lange nicht am Ende unseres Weges. Ich bin aktuell so auf Kampfmodus gestellt und habe so viel Spaß an der Herausforderung der nächsten Jahre: Da werden sich noch einige deutlich wundern."



Die Aktionäre reagierten trotz der sportlichen Rückschläge in Bundesliga und aktueller Champions-League ruhig. "Noch ist eigentlich nichts verloren", sagte ein Aktionärsvertreter in der Aussprache. Der Aktienkurs sei innerhalb von zwei Monaten um rund zwei auf sechs Euro gefallen. Gegenüber dem vergangenen Jahr sei die Aktie aber immer noch im Plus. Vor zwei Jahren stand der Kurs sogar noch zwei Euro tiefer. Zufrieden zeigten sich die Aktionäre mit der angekündigten Dividende von sechs Cent je Aktie. Damit werde fast der gesamte Gewinn der Kerngesellschaft von 6,3 Millionen Euro ausgeschüttet. (dpa)

Neuer Rückschlag für Mario Götze: Beim 4:4 gegen Schalke hat sich der Weltmeister eine schwere Verletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen. Die Hinrunde ist für ihn gelaufen.

Zuletzt überzeugend

Gegen Bayern nicht dabei

Dortmund. Die Leidensgeschichte von Mario Götze nimmt kein Ende. Der 25 Jahre alte Mittelfeldstar des kriselnden Bundesligisten Borussia Dortmund fällt wegen eines Bänderteilrisses im oberen und unteren rechten Sprunggelenk für etwa sechs Wochen aus. Die Hinrunde ist für den Weltmeister damit vorzeitig beendet. Das teilte der BVB am Montag bei Twitter mit. Götze hatte sich die Blessur beim 4:4 im Derby gegen den FC Schalke 04 zugezogen.Nach einer langwierigen Stoffwechselerkrankung war Götze erst im Lauf dieser Spielzeit wieder in das Team von BVB-Trainer Peter Bosz und auch in die Nationalmannschaft zurückgekehrt. Zumindest für Bosz bedeutet der neuerliche Ausfall des zuletzt überzeugenden Götze abermals eine Schwächung des Kaders.Für den WM-Siegtorschützen von 2014 könnte die erneute Verletzung einen Rückschlag im Kampf um einen Platz im WM-Kader von Bundestrainer Joachim Löw bedeuten. Vor gut einer Woche hatte Götze der "Welt am Sonntag" noch gesagt, er wolle in Russland dabei sein, "weil ich Leistung bringe".Sein Anspruch sei es, Löw davon zu überzeugen, dass sich der DFB-Coach auf ihn verlassen könne und er ihn als einen sehr guten Spieler ansehe. Er wolle nicht allein wegen seines entscheidenden Tores im Finale 2014 gegen Argentinien mitfahren dürfen. "Das ist nicht mein Anspruch und auch nicht der der Nationalmannschaft", hatte Götze zudem geäußert. Der Weltmeister hatte gegen Schalke das Tor zum zwischenzeitlichen 3:0 erzielt. Nach einem Foul musste er aber zwölf Minuten vor Spielende ausgewechselt werden.Nach BVB-Angaben steht er seinem Team frühestens zum Rückrundenauftakt am 14. Januar im Spiel gegen den VfL Wolfsburg wieder zur Verfügung. Götze verpasst nun die verbleibenden vier Liga-Begegnungen des BVB in diesem Jahr. Auch im Champions-League-Auftritt des in der Königsklasse bereits ausgeschiedenen Clubs bei Real Madrid am 6. Dezember und im Achtelfinale des DFB-Pokals am 20. Dezember bei Bayern München wird er fehlen.