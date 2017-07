Budapest. Der Ärger von Patrick Hausding hielt sich nach seiner knapp verpassten Bronzemedaille im Kunstspringen vom Ein-Meter-Brett in Grenzen. "Eine Medaille wäre schön gewesen, aber so ist es auch kein Weltuntergang", sagte er nach seinem vierten Platz am Sonntag bei der Schwimm-WM in Budapest. Nach dem ersten Wettkampf-Wochenende stehen unter dem Strich fünf Top-Ten-Plätze für die deutschen Springer.

"Vierte Plätze gehören zum Sport", sagte Buschkow nach der spannenden Einer-Entscheidung. "Patrick hat einen sehr tollen Wettkampf gezeigt. Mein Kompliment!". Hausding, dem beim Sieg des Chinesen Peng Jianfeng (448,40) exakt fünf Punkte auf den drittplatzieren Italiener Giovanni Tocci fehlten, machte direkt im Anschluss klar, wo sein Hauptaugenmerk liegt. "Ich habe heute Morgen noch mit Sascha Turm trainiert, da sieht man, wo der Fokus liegt." Am Montag will er bei der Abschiedsvorstellung mit Synchronpartner Sascha Klein im Zehn-Meter-Springen angreifen. "Wir gehören immer noch zu den besten Teams der Welt", sagte Hausding vor dem letzten gemeinsamen Wettkampf der Olympia-Zweiten von 2008. Klein beendet nach der WM seine erfolgreiche Karriere. Er hofft auf ein Abschiedsgeschenk. Mit seinem anderen Synchronpartner, dem wegen eines Zehenbruchs angeschlagenen Stephan Feck, war Hausding am Samstag nicht weit an Edelmetall vorbeigesprungen. Vom Drei-Meter-Brett war es am Ende der fünfte Platz geworden.Die deutschen Freiwasserschwimmer durften auch ohne einen WM-Traumstart wie vor zwei Jahren zufrieden sein. Finnia Wunram schwamm auf Rang sieben. In den weiteren fünf Entscheidungen bis zum Freitag sollen in Ungarns berühmtestem Feriengebiet nun ein bis zwei Medaillen folgen.Schwimm-WMMänner, Kunstspringen 1 m1. Jianfeng Peng (China) 448,40 Pkt.; 2. Chao He (China) 447,20; 3. Giovanni Tocci (Italien) 444,25; 4. Patrick Hausding (Berlin) 439,25Frauen, Kunstspringen 1 m1. Maddison Keeney (Australien) 314,95 Pkt.; 2. Nadeschda Baschina (Russland) 304,70; 3. Elena Bertocchi (Italien) 296,40 ... 6. Tina Punzel (Dresden) 284,25 ... 8. Louisa Stawczynski (Dresden) 277,15Mixed, Synchronspringen 10 m1. Qian Ren/Junjie Lian (China) 352,98 Pkt.; 2. Lois Toulson/Matthew Lee (Großbritannien) 323,28; 3. Mi Rae Kim/Il Myong Hyon (Nordkorea) 318,12 ... 8. Christina Wassen/Florian Fandler (Berlin/Halle (Saale)) 302,46Männer, Synchronspringen 3 m1. Ewgenii Kusnetsow/Ilia Zakarow (Russland) 450,30 Pkt.; 2. Yuan Cao/Siyi Xie (China) 443,40; 3. Oleg Kolodi/Ilija Kwascha (Ukraine) 429,99; 4. Jack Laugher/Chris Mears (Großbritannien) 418,20; 5. Stephan Feck/Patrick Hausding (Leipzig/Berlin) 415,35Synchron, Frauen, Solo1. Swetlana Kolesnitschenko (Russland) 95,2036 Pkt.; 2. Ona Carbonell Ballestero (Spanien) 93,6534; 3. Anna Woloschina (Ukraine) 91,9992 ... 17. Michelle Zimmer (Berlin) (Qualifikation)Synchron, Frauen, Duett1. Swetlana Kolesnitschenko/Alexandra Patskewich (Russland) 95,0515 Pkt.; 2. Tingting Jiang/Jiang Wenwen (China) 94,0775; 3. Anna Woloschina/Yelyzaveta Yakhno (Ukraine) 92,6482 ... 21. Marlene Bojer/Daniela Reinhardt (München) (Vorrunde)Freiwasser, Männer, 5 km1. Marc-Antoine Olivier (Frankreich) 54:31,4 Min.; 2. Mario Sanzullo (Italien) 54:32,1; 3. Timothy Shuttleworth (Großbritannien) 54:42,1 ... 26. Ruwen Straub (Würzburg) 55:13,7; 27. Marcus Herwig (Magdeburg) 55:13,9Freiwasser, Frauen, 10 km1. Aurelie Muller (Frankreich) 2:00:13,7 Std.; 2. Samantha Arevalo Salinas (Ecuador) 2:00:17,0; 3. Ana Marcela Cunha (Brasilien) 2:00:17,2 ... 7. Finnia Wunram (Magdeburg) 2:00:26,1 ... 14. Angela Maurer (Mainz) 2:01:53,3