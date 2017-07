Budapest. Im Jahr eins nach dem Rücktritt von Ausnahmekönner Paul Biedermann und dem Olympiadebakel braucht das deutsche Schwimmen dringend positive Nachrichten. Weltmeister Marco Koch sowie die Weltranglisten-Ersten Philip Heintz und Franziska Hentke sind die Hoffnungsträger im Mini-Team der Beckenschwimmer vor der an diesem Freitag beginnenden WM in Budapest.

Nur Nebenkanäle Die Schwimm-WM werden von ARD und ZDF nicht in ihren Hauptprogrammen übertragen. Das Zweite zeigt Liveberichte bei ZDFinfo oder als Stream auf der Internetseite zdfsport.de. Das Erste überträgt die WM auf dem Digitalkanal One, der bis September 2016 Einsfestival hieß, und als Stream über sportschau.de. Hintergrund sind vor allem die zuletzt schwachen Einschaltquoten bei großen Schwimm-Wettbewerben. "Die Zahlen sind deutlich unter dem, was wir mit anderen Formaten haben", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. Berichte aus Budapest hat auch Eurosport im Programm. Der Spartensender sendet über seinen frei zu empfangenden Kanal.

Von Medaillen spricht Chefbundestrainer Henning Lambertz nach den Olympia-Nullnummern von London (2012) und eben von Rio (2016) vor dem ersten Wegweiser für die Sommerspiele in drei Jahren in Tokio lieber nicht. "Ich werde keine Prognosen mehr aufstellen", sagte Lambertz der Deutschen Presse-Agentur. "Damit kann man nur verlieren." Mutiger formulieren Wasserspringer und Freiwasserschwimmer, die traditionell wie die Synchronschwimmerinnen den Auftakt machen, ihre Weltmeisterschaftsvorstellungen. Nach insgesamt sieben Medaillen des Deutschen Schwimm-Verbandes bei der WM 2015 und nur einer einzigen in Rio wird es aber auch diesmal nicht viele Plaketten geben. Ein deutsches Wasserballteam ist in Ungarn nicht am Start, Medaillenhoffnungen gibt es beim Klippenspringen zum WM-Ende."Ein bis zwei Medaillen wären schön und möglichst viele Finalplatzierungen", sagte Wassersprung-Bundestrainer Lutz Buschkow zu den WM-Ambitionen seines Teams. Großes Vertrauen in seine Athleten hat auch Freiwasser-Trainer Stefan Lurz. "Ein bis zwei Medaillen und drei bis vier zusätzliche Top-8-Ergebnisse könnten es sein", meinte er.