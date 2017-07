Budapest. Wasserspringer Patrick Hausding hat sich zum WM-Auftakt in guter Form gezeigt. Der 28 Jahre alte Rekordeuropameister qualifizierte sich am Freitag mit 403,80 Punkten als Vierter des Vorkampfes für das Finale vom Ein-Meter-Brett am Sonntag. Bei den Frauen erreichten gleich zwei Deutsche den Endlauf, der bereits am Samstag stattfindet. Tina Punzel (21) wurde mit 261,90 Punkten Vorkampf-Fünfte, Louisa Stawczynski (20) landete mit 254,70 Zählern auf Rang Neun. Den ersten Platz sicherte sich Maddison Keeney aus Australien (283,80). Vorkampfsieger wurde Jianfeng Peng (435,15) aus China. Das Springen der Männer in der neu gebauten Duna Aréna war der erste Wettbewerb der gesamten WM.

Mit dem 5-Kilometer-Rennen der Herren starten am Samstagmorgen die Freiwasser-Wettbewerbe. Bundestrainer Stefan Lurz geht die sieben Entscheidungen mit Optimismus an und erhofft sich bis zu vier Medaillenchancen. Seine vier Hoffnungen: Finnia Wunram (Magdeburg) über 5 und 10 Kilometer, ihr Vereinskollege Rob Muffels über 10 Kilometer und die neue Mixed-Staffel. "Finnia hat sicher über beide Strecken gute Chancen, vorne reinzuschwimmen", erklärte Lurz. "Rob hat über Jahre über die 5 Kilometer überzeugt, nun hat er auch über die olympische Distanz von 10 Kilometer schon drei oder vier gute Ergebnisse gehabt."Zudem sei auch der bereits 41-jährigen Angela Maurer "immer alles zuzutrauen. Ich kann aber nicht die Vorgabe geben, dass sie eine Medaille holen soll." Die Wiesbaderin hat seit 1999 bereits 20 Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften gewonnen.