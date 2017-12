Kopenhagen. Enttäuschung statt Medaillen-Jubel: Rückenschwim-mer Christian Diener hat bei der Kurzbahn-EM in Kopenhagen den angestrebten Podestplatz über 200 Meter klar verpasst. Der 24-Jährige schlug am Mittwoch nach 1:53,41 Minuten an und war damit Letzter des Finales. Beim Start sei allerdings die Rückenstarthilfe aus der Verankerung gerissen, sagte ein Sprecher des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV). Der Verband legte Protest ein, der jedoch in erster und zweiter Instanz abgelehnt wurde.

Besser lief es für Brustschwimmer Fabian Schwingenschlögl über 50 Meter. "Aller guten Dinge sind drei", sagte der 26-Jährige, nachdem er zum EM-Auftakt gleich dreimal hintereinander jeweils einen deutschen Rekord aufgestellt hatte. Dabei habe ihn auch die Atmosphäre in der Schwimmhalle angetrieben. "Das ist ein Super-Feeling, wenn man da raus geht und die ganzen Leute begeistert", sagte Schwingenschlögl. Ein Platz fehlte am Ende zu einer überraschenden Bronzemedaille für den Neckarsulmer. In 25,99 Sekunden musste sich Schwingenschlögl nur dem siegreichen Italiener Fabio Scozzoli, der in 25,62 Sekunden einen neuen Europarekord aufstellte, Kirill Prigoda aus Russland und dem britischen 100-Meter-Olympiasieger Adam Peaty geschlagen geben. Schwingenschlögl war 38 Hundertstelsekunden schneller als Hendrik Feldwehr bei seiner alten deutschen Bestmarke im August 2013.Marius Kusch war ebenfalls zufrieden. Über 100 Meter Schmetterling qualifizierte sich der Münchner für das Finale am Donnerstag. Kusch war in 50,49 Sekunden der sechstschnellste des Halbfinales. Als Vorlaufschnellste (8:19,39) über 800 Meter Freistil erreichte Sarah Köhler den Endlauf auf der 25-Meter-Bahn.