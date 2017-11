Sebastian Vettel wird beim Formel-1-Finale in Abu Dhabi Dritter. Damit sichert sich der Hesse für Ferrari die Vize-WM. Valtteri Bottas gewinnt für Mercedes den Schlussakt in der Wüste. Der bereits feststehende Weltmeister Lewis Hamilton wird Zweiter.

Abu Dhabi. Unter dem Nachthimmel von Abu Dhabi hat Sebastian Vettel die letzte Attacke von Formel-1-Finalsieger Valtteri Bottas abgewehrt und ist zum ersten Mal im Ferrari Vize-Weltmeister. Dem Hessen genügte am Sonntag beim Schlussakt auf dem Yas Marina Circuit eine blasse Fahrt auf Rang drei, um sich nach 20 WM-Läufen den zweiten Platz der Gesamtwertung hinter dem bereits gekürten Champion Lewis Hamilton zu sichern. "Nach drei, vier, fünf Runden habe ich gemerkt, es geht einfach nicht schneller, die zogen weg", sagte Vettel über die Silberpfeile. "In der zweiten Hälfte des Rennens war ich dann schneller, konnte aber nicht mithalten." Mit einer Kampfansage verabschiedete Vettel seinen Rivalen Hamilton dann in die Winterpause. "Wir werden das Unsere tun über den Winter und stärker zurückkommen", kündigte er anDer Finne Bottas raste mit einer tadellosen Leistung zu seinem dritten Saisonsieg vor seinem Mercedes-Kollegen Hamilton, hatte in der Endabrechnung aber zwölf Punkte Rückstand auf Vettel. "Das ist ein wichtiger Sieg für mich nach einer schwierigen Phase in der zweiten Hälfte des Jahres", resümierte der Mann aus Nastola unter dem Beifall des längst entthronten Weltmeisters Nico Rosberg. Nico Hülkenberg fuhr trotz einer Fünf-Sekunden-Strafe wegen Abkürzens noch auf Rang sechs und schob Renault damit auf Position sechs der Konstrukteurwertung, was dem Rennstall rund sieben Millionen Euro mehr aus dem Vermarktungstopf einbringt. Sauber-Mann Pascal Wehrlein kam in seinem vorerst letzten Formel-1-Grand-Prix auf Platz 14. Felipe Massa holte für Williams bei seiner Abschiedsvorstellung sogar noch einen Zähler und drehte rauchende Kringel in den Asphalt.