Sechster Erfolg in Down Under

Melbourne. Nach seinem 20. Grand-Slam-Triumph und der tränenreichen Dankesrede auf dem Platz kündigte Roger Federer eine lange Party-Nacht an. "Es ist noch früh, wir haben noch sehr viel Zeit, zu feiern und werden sicher sehr viel Spaß haben", sagte der überwältigte Australian-Open-Champion nach einer weiteren historischen Bestmarke seiner einzigartigen Tennis-Laufbahn. Am Tag nach dem Premieren-Titel von Caroline Wozniacki krönte sich der 36-Jährige am Sonntag zum sechsten Mal zum Meister von Melbourne. 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1 gewann Federer in seinem 30. Grand-Slam-Finale gegen den Kroaten Marin Cilic. Nach seinen Australien-Titeln 2004, 2006, 2007, 2010 und 2017 ist er nun mit Novak Djokovic und Roy Emerson Rekordsieger in Down Under. Doch Routine oder Gewohnheit sind auch für einen Seriensieger wie Federer solche Tage nicht. Völlig übermannt von seinen Emotionen stockte ihm die Stimme, die Tränen schossen in die Augen und kullerten ihm die Wangen hinab. "Das Märchen geht weiter, ein Traum ist wahr geworden", sagte Federer. Exakt die gleichen Worte hatte Wozniacki gewählt, als ihr am Samstag nach einem 7:6 (7:2), 3:6, 6:4 gegen Simona Halep endlich der erste Grand-Slam-Titel ihrer bislang unvollendeten Karriere und die Rückkehr auf Platz eins der Weltrangliste gelungen waren. Bild: Lukas Coch/dpa