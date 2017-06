Hamilton/Bermuda. Der spektakuläre Unfall bei der Herausforderer-Runde zum Segelklassiker America's Cup ist ohne größere Folgen geblieben. Niemand aus der sechsköpfigen neuseeländischen Crew habe sich verletzt, teilte die Team-Leitung mit. Es habe bei der Kenterung am Dienstag lediglich blaue Flecken gegeben. Der Katamaran von Emirates Team New Zealand hatte sich bei einem Manöver im Halbfinal-Rennen gegen das britische Team Land Rover BAR mit den Bugspitzen ins Meer gebohrt und überschlagen. Dabei stürzten drei Crewmitglieder ins Meer, drei - darunter Steuermann und Olympiasieger Peter Burling - konnten sich auf dem Katamaran halten. Der 23,5 Meter hohe Flügel wurde jedoch beschädigt. Durch die Kenterung des Rivalen kamen die Briten zu ihrem ersten Halbfinalpunkt. Team New Zealand führt dennoch mit 3:1. Im zweiten Semifinale liegt Schweden mit 1:3 gegen Japan zurück. Das Halbfinale gewinnt, wer zuerst fünf Punkte erreicht. Gesucht wird der Herausforderer von Titelverteidiger USA. Bild: dpa