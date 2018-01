Flachau. Einen Monat vor den Olympischen Winterspielen hat Mikaela Shiffrin auch den Flutlicht-Slalom von Flachau gewonnen - und ist im Jahr 2018 weiterhin unbesiegt. Die Skirennfahrerin aus den USA musste sich in Österreich am Dienstagabend zwar erstmals in diesem Winter vor dem Finale mit dem zweiten Platz zufrieden geben, war am Ende aber dennoch fast eine Sekunden schneller als Bernadette Schild aus Österreich. "Ich wusste, dass ich alles geben musste. Bernadette war großartig", sagte die dreimalige Weltmeisterin, die auf die Speed-Rennen in Bad Kleinkirchheim am Wochenende verzichtet. Auch Viktoria Rebensburg wird wohl auf Abfahrt und Super-G verzichten und eine Grippe auskurieren. Rang drei ging an Frida Hansdotter aus Schweden. Christina Geiger wurde 14., Marina Wallner belegte vor 15 000 Zuschauern Rang 15.

ErgebnisseDamen-Slalom in Flachau1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:50,86 Min.; 2. Bernadette Schild (Österreich) +0,94 Sek.; 3. Frida Hansdotter (Schweden) +1,43; 4. Nina Haver-Löseth (Norwegen) +2,62; 5. Katharina Truppe (Österreich); 6. Chiara Costazza (Italien) +2,80 ... 14. Christina Geiger (Oberstdorf) +3,54; 15. Marina Wallner (Inzell) +3,82: Weltcup-Gesamtwertung: 1. Shiffrin 1381 Pkt.; 2. Wendy Holdener (Schweiz) 560; 3. Petra Vlhová (Slowakei) 554; 4. Viktoria Rebensburg (Kreuth) 534; 5. Hansdotter 499