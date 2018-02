Pyeongchang. Das deutsche Langlauf-Team kann für den aus seiner Sicht wichtigsten Olympia-Wettkampf wieder auf Nicole Fessel zurückgreifen. Im Team-Sprint am Mittwoch (09.00 Uhr MEZ) geht die bislang wegen einer Kehlkopfentzündung nur zuschauende Oberstdorferin gemeinsam mit Sandra Ringwald an den Start. In dem Wettbewerb sehen die Deutschen die größten Chancen, doch noch in den Medaillenkampf eingreifen zu können. Bei den Herren tragen Thomas Bing und Sebastian Eisenlauer erwartungsgemäß die deutschen Hoffnungen.