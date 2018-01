Gefeierter Held im Einzel, undankbarer Vierter im Team: Richard Freitag hat bei der Skiflug-WM ein starkes Comeback gefeiert, eine zweite Medaille mit der Mannschaft aber verpasst. Die Norweger um Weltmeister Tande prägen das Flug-Wochenende.

Oberstdorf. Die Blitz-Rückkehr mit Bronze im Einzel dürfte den gefeierten Ski-Adler Richard Freitag auch über die knapp verpasste Team-Medaille hinwegtrösten. Einen Tag nach seinem ersten Edelmetall in einem WM-Einzel blieb Freitag am Sonntag mit Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe im Teamwettbewerb der Flug-WM auf Rang vier zurück. Das Quartett musste sich Weltmeister Norwegen um Champion Daniel Andre Tande, Slowenien und Polen um Kamil Stoch geschlagen geben. "Wir waren als Team einfach zu schlecht. Es ist bitter, aber das bringt uns jetzt auch nicht um", sagte Eisenbichler, nachdem knapp zehn Meter auf Bronze fehlten.Tags zuvor war Freitags WM-Podest-Premiere wie eine Erlösung für den 26 Jahre alten Top-Athleten. "Das ist eine ganz tolle Geschichte, vor allem für Richard persönlich. Da hat er lange für kämpfen müssen. Das kann auch ein Türöffner für Weiteres sein", sagte Bundestrainer Werner Schuster, der sich nach dem Erreichen des Mindestziels von einer Medaille bei der Heim-WM in Oberstdorf erleichtert zeigte. Dass es im Team nicht zu mehr reichte, lag nicht an Freitag, der mit Flügen auf 221,5 und 216,5 Meter erneut überzeugte.Gut zwei Wochen nach seinem Sturz in Innsbruck wagte der Sachse für das Großereignis in seiner neuen Wahlheimat einen Kaltstart - und wurde belohnt. "So zurückzukehren, ist ein Traum. Die Medaille ist grandios und extrem wertvoll für mich", schilderte Freitag nach dem Einzel, nachdem er nach Flügen auf 228, 225 und 190,5 Meter nur hinter Tande und Stoch landete. Von seinem großen Erfolg erfuhr Freitag im Aufwärmraum, als der vierte Durchgang wegen immer stärkerer Winde und Schneefalls abgebrochen werden musste. "Das ist schon eine komische Situation. Wenn du hochfährst und dich auf den Sprung vorbereitest und plötzlich wird gesagt, okay, du hast eine Medaille", sagte Freitag. Während der neue Champion Tande hemmungslos losweinte, wirkte der 26-jährige Sachse in sich gekehrt und lächelte zunächst zufrieden.Im Team hatten Wellinger (226 und 212 Meter) und Freitag ihre Leistung gebracht, Eisenbichler und Leyhe die nötige Konstanz und Flugqualität vermissen lassen.