Frankfurt. Extrembergsteiger Reinhold Messner wird eine "Legende des Sports". Der 73-jährige Südtiroler erhält die Auszeichnung auf dem 36. Deutschen Sportpresseball am 4. November in Frankfurt/Main. "Reinhold Messner hat den Heroismus des Bergsteigens entmystifiziert und es stilistisch verändert, ohne die extremen, sportlichen Herausforderungen zu verharmlosen", erklärte Organisator Jörg Müller in einer Pressemitteilung vom Donnerstag.

Zudem kämpfe Messner als Autor, Filmemacher und Politiker für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur und werde selbst von seinen Kritikern als geradliniger, integrer Mensch geschätzt. Messner hatte gemeinsam mit Peter Habeler 1978 als Erster den Mount Everest ohne Hilfe von Flaschensauerstoff und bis heute alle vierzehn Achttausender bestiegen.Die Auszeichnung erhielten bislang unter anderem Bundestrainer Joachim Löw, die Fußballer Uwe Seeler, Oliver Kahn und Lothar Matthäus sowie Tennis-Ass Boris Becker und Formel-1-Pilot Michael Schumacher.