Der Abschluss ist für die Gastgeber eine Enttäuschung. Im Großen Preis von Aachen reiten die heimischen Springreiter hinterher. Besser nmacht es Dressurreiterin Isabell Werth.

Aachen. Beim Höhepunkt des CHIO schauten die deutschen Reiter nur zu. Als Gregory Wathelet am Sonntag mit Coree im Stechen den Großen Preis von Aachen gewann, waren die heimischen Starter längst ausgeschieden. "Das lief heute unglücklich", kommentierte Bundestrainer Otto Becker das Abschneiden: "Es war auch Pech dabei." Für das beste Ergebnis sorgte Andreas Kreuzer aus Herford, der mit Calvilot das Stechen verpasste und auf Platz fünf kam.Der Sieg ging in dem mit einer Million Euro dotierten Springen an Wathelet. Der 36 Jahre alte Profi aus Belgien setzte sich im Sattel von Coree im Stechen durch. Auf Platz zwei kam die für Portugal reitende Luciana Diniz mit Fit For Fun vor dem Niederländer Marc Houtzager mit Calimero.Wenige Stunden zuvor hatte am Sonntag Isabell Werth im Dressurstadion ihre Klasse bewiesen. Einen Tag nach dem Dämpfer im Grand Prix Special schlug die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt zurück und gewann die Kür. Mit einem spektakulären Ritt auf ihrer Stute Weihegold gewann die 48-Jährige aus Rheinberg mit klarem Vorsprung. "Das war ein Super-Ritt", lautete ihr Kommentar.Die 48 Jahre alte Reiterin aus Rheinberg gewann die abschließende Dressurprüfung des Turniers mit 89,675 Prozent. Hinter Werth kam Sönke Rothenberger aus Bad Homburg mit Cosmo (85,750) auf Platz zwei. Erst auf Rang drei folgte Laura Graves mit Verdades (82,550). Mit dem Gastgeber-Quartett gewann Werth auch den Nationenpreis. Nach Grand Prix und Special lag die Mannschaft vor den USA und Schweden.