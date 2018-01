Nach einigen Enttäuschungen hat Slalom-Fahrer Linus Straßer endlich die halbe Olympia-Norm gepackt. In Adelboden sorgt er mit Rang zehn für Wiedergutmachung nach zuletzt verpatzten Rennen. Den Sieg holt sich mal wieder der österreichische Ski-Dominator Hirscher.

Adelboden/Kranjska Gora. Marcel Hirscher hat die Konkurrenz mit dem nächsten Sieg deprimiert - nach einigen Enttäuschungen konnte in Adelboden aber auch ein Deutscher jubeln. Linus Straßer erfüllte beim schwierigen Slalom in der Schweiz als Zehnter die halbe Olympia-Norm. Für eine Teilnahme an den Winterspielen muss der Münchner damit nur noch einen weiteren Top-15-Rang im Weltcup einfahren.Bei den Frauen rast Mikaela Shiffrin weiter von Sieg zu Sieg und sorgt für immer neue Verblüffung. Beim Slalom von Kranjska Gora feierte die Amerikanerin am Sonntag einen beeindruckenden Favoritensieg und fuhr damit den vierten Erfolg innerhalb von sieben Tagen ein. "Das hat Spaß gemacht", sagte sie nach ihrem 40. Weltcup-Sieg, mit dem sie in der ewigen Bestenliste den Schweizer Pirmin Zurbriggen einholte. Shiffrin ist erst die dritte Rennfahrerin nach Annemarie Moser-Pröll (41) und Ingemar Stenmark (40), die diese Sieg-Marke vor dem 23. Geburtstag erreichte.Für Spannung sorgten in Adelboden am Ende vor allem drei Slalom-Asse. Hirscher erkämpfte sich seinen 52. Weltcup-Sieg mit einem knappen Vorsprung vor Landsmann Michael Matt (+0,13 Sekunden) und Henrik Kristoffersen aus Norwegen (+0,16), der zum neunten Mal in diesem Winter aufs Podium fuhr, aber noch keinen Sieg feiern konnte.In Pyeongchang will im Februar auch Straßer gegen Superstar Hirscher antreten und schaffte dafür in Adelboden die erste Voraussetzung. Fast hätte es für den 25-Jährigen sogar zur direkten Qualifikation für die Winterspiele gereicht - der dafür nötige achte Platz war nur 16 Hundertstelsekunden entfernt. "Ich bin sehr zufrieden mit dem, wie ich Ski gefahren bin", analysierte er. "Unten wäre sicher mehr drin gewesen. Was soll ich mich da großartig freuen? Viel mehr wäre noch möglich. Cool gefahren, cooler Tag, aber mehr auch nicht."Nach dem Ausfall von Medaillenkandidat Felix Neureuther nach einem Kreuzbandriss rückte Straßer bei den Technikern mit in den Fokus, enttäuschte in der Saison aber bislang in den Spezial-Slaloms. Nur beim City-Event am Neujahrstag in Oslo überzeugte er mit einem dritten Platz - das Rennen zählte aber nicht für die Olympia-Norm. Hinter Straßer kamen in Adelboden Fritz Dopfer auf Platz 22 und Dominik Stehle als dritter deutscher Final-Teilnehmer auf Rang 26.Aber auch eine deutsche Sportlerin konnte zufrieden sein, zumindest mit der Platzierung. Christina Geiger landete auf Rang sieben und fuhr damit ihr bestes Ergebnis dieses Olympia-Winters ein. Die Allgäuerin rangierte nach dem ersten Durchgang noch auf Platz sechs, rutschte im Finale dann aber noch einen Rang nach hinten. Dass Geiger als Siebte gewaltige 4,01 Sekunden Rückstand auf Shiffrin hatte, illustriert den Klassenunterschied zwischen der Siegerin und ihrer Konkurrenz.Lena Dürr wurde 13., hatte in den vergangenen Tagen erkrankt aber auf viele Trainings verzichten müssen. Marina Wallner patzte vor allem im ersten Lauf, handelte sich bei einem großen Fehler viel Rückstand ein und kam auf Platz 21. Die drei Athletinnen sind schon für die Olympischen Winterspiele qualifiziert.