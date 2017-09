Stuttgart. Das ganze Ausmaß der schweren Kopfverletzungen von Christian Gentner verdeutlichte spätestens die niederschmetternde Diagnose in einem Stuttgarter Krankenhaus: eine schwere Gehirnerschütterung sowie Frakturen des Augenhöhlenbodens, der Nase und des Oberkiefers erfordern beim Kapitän des VfB Stuttgart eine baldige Operation und eine mehrwöchige Pause. Die wichtigste Nachricht aber ist, dass der 32-Jährige trotz der schockierenden Untersuchungsergebnisse wieder vollständig gesund wird. "Wir hatten riesige Angst, dass das bleibende Schäden hinterlässt", sagte VfB-Trainer Hannes Wolf. "Die Minuten danach waren dramatisch."

Wolf selbst war nach Gentners Zusammenprall mit Wolfsburgs Torhüter Koen Casteels auf den Platz geeilt, um nach seinem Kapitän zu sehen. Der zunächst ohnmächtige Gentner hatte riesiges Glück, dass Stuttgarts Mannschaftsarzt Raymond Best blitzschnell handelte und ihm die Zunge aus dem Hals holte. Anschließend wurde er sofort in die Klinik gebracht. "Wir stehen hinter Dir, Gente", twitterte der VfB am Sonntag. Darunter postete der Aufsteiger ein gemeinsames Foto von Mannschaft und Trainerteam."Christian bekommt alle Zeit von uns, um vollständig fit zu werden", sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke nach dem 1:0-Erfolg gegen die Niedersachsen. Zumindest die Nacht von Samstag auf Sonntag hat der Ex-Nationalspieler den Umständen entsprechend überstanden.