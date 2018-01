Kitzbühel. Den Jubel der Zuschauer für seinen dritten Sieg in Kitzbühel holte sich Aksel Lund Svindal mit Verspätung ab. Genießen konnte er die Ovationen im Zielstadion der Streif aber auch Minuten nach seiner cleveren Fahrt über die ungewohnte Super-G-Strecke mit dem Start an der Mausefalle und dem Ziel noch vor der Hausbergkante. Von dort waren es einige hundert Pistenmeter bis zu den tausenden Fans, die Svindal beklatschten und feierten, als er ins Tal wedelte.

Auch die Konkurrenz war ein weiteres Mal beeindruckt vom Skigefühl des stets höflichen Norwegers. "Das ist einfach einmalig. Wenn er in Topform ist, ist er fast nicht zu schlagen. Da kann man nur den Hut ziehen und gratulieren", sagte Andreas Sander, der als Schnellster des DSV-Trios in dem ungewöhnlichen Rennen Achter wurde und sein bestes Kitzbühel-Resultat verbuchte. Thomas Dreßen auf Rang 15 und Josef Ferstl als 18. komplettierten das ordentliche Teamergebnis des Deutschen Skiverbands. Für Sander ist Svindal auch für die Abfahrt am Samstag (11.30 Uhr) Favorit: "Ganz klar."Der Erfolg am Freitag mit jeweils rund einer halben Sekunde Vorsprung auf seinen Teamkollegen Kjetil Jansrud und Matthias Mayer aus Österreich war Svindals 35. Sieg im Weltcup - in der Abfahrt von Kitzbühel gelang ihm das noch nie. Das soll sich am Samstag ändern.ErgebnisHerren, Super G, in Kitzbühel/Österreich1. Aksel Lund Svindal (Norwegen) 1:30,72 Min.; 2. Kjetil Jansrud (Norwegen) +0,50 Sek.; 3. Matthias Mayer (Österreich) +0,56; ... 8. Andreas Sander (Ennepetal) +1,13; ... 15. Thomas Dreßen (Mittenwald) +1,60; 18. Josef Ferstl (Hammer) +1,71