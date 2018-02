Frankfurt/Weiden. Zwei Wochen nach der unglücklichen 11:12-Niederlage beim Titelkonkurrenten Stadtwerke München zeigten sich die Weidener Wasserballer in Frankfurt wieder von ihrer besten Seite und bezwangen den Ersten Frankfurter SC mit 12:3 Toren. Nach der durchwegs soliden und überzeugenden Vorstellung der Oberpfälzer dürfen sich die Hausherren mit dem Endresultat sogar noch als gut bedient betrachten. Der SVW benötigte einige Zeit, um aus der dichten Verteidigung die Angriffe effektiver abzuschließen. Nach einer Anlaufphase in den ersten beiden Vierteln verfügten die SVler über die bessere konditionelle Verfassung nach der Halbzeit und fuhren einen nie gefährdeten Sieg ein.

"Die Spielpause am letzten Wochenende hat uns gut getan, wir konnten die München-Niederlage gut verarbeiten und fanden zurück in die Spur. Die Leistung stimmt, die Geschlossenheit ist deutlich zu sehen und die konditionelle Verfassung ist überzeugend. Das war eine runde Sache hier, wir müssen fleißig weiterarbeiten und dürfen uns nicht verrückt machen lassen, abgerechnet wir am Ende", analysierte ein zufriedener Weidener Trainer Thomas Aigner nach der Begegnung im Riedbad Bergen-Enkheim.Das Spiel begann mit einer langen Phase, in der es keine richtigen Torszenen gab und die geprägt war durch eine sehr stabile Abwehrarbeit auf beiden Seiten. Die einzige Überzahl des ersten Abschnittes nutze Sean Ryder zur 1:0-Gästeführung, die bis zur ersten Viertelpause Bestand hatte. Im zweiten Abschnitt setzten die Weidener ihr starkes Verteidigungspiel weiter fort und erhöhten mehr und mehr den Druck. Die Folge waren drei Treffer zum zwischenzeitlichen 4:0, ehe ein weiterer Treffer auf beiden Seiten den 5:1-Halbzeitstand für Weiden markierte. Die Gäste setzten mit einem 5:1 im dritten Viertel noch einen drauf. Die 10:2-Führung vor dem letzten Viertel war komfortabel genug, um das Ergebnis diszipliniert und in geübter Manier bis zum Abpfiff zu verwalten. Der 12:3-Sieg fiel unerwartet hoch aus, war aber absolut verdient und angesichts des Spielgeschehens sogar noch schmeichelhaft für die Hessen.Am kommenden Wochenende begradigen die Mannen um den Kapitän Thomas Kick die Tabelle und greifen mit einem Doppelspieltag die Tabellenführung an. Es warten aber keine leichten Gegner in der Thermenwelt. Weder Leimen/Mannheim (am Samstag ab 18 Uhr), noch der SV Cannstatt (am Sonntag um 11:30 Uhr) werden in die Oberpfalz kommen, um dem Schwimmverein die Punkte zu schenken.StatistikESC Frankfurt - SV Weiden 3:12 (0:1, 1:4, 1:5, 1:2)Wasserverweise: Frankfurt 14, Weiden 5 + Spielzeitstrafe (Nikolaj Neumann)Schiedsrichter: Stefan Schulze und Gerrit FesterSV Weiden spielte mit: Matthias Kreiner im Tor, Nikolaj Neumann, Alexander Hinz (1 Tor), Michael Trottmann (2), Thomas Kick (2), Denis Reichert, Jakob Ströll, Robert Reichert (1), Marek Janecek (1), Andreas Jahn, Sean Ryder (4), Philipp Sertl und Cedrik Zupfer (1)