Melbourne. Die deutschen Topspieler haben für den Auftakt der Australian Open lösbare Aufgaben erwischt. Auf andere deutsche Tennis-Hoffnungen warten beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres sogleich schwierige, aber auch reizvolle Duelle. Auch der 20-jährige Alexander Zverev steht auf dem angestrebten Weg in sein erstes Major-Viertelfinale möglicherweise früh vor kniffligen Prüfungen.

In seine Erstrundenpartie gegen den italienischen Außenseiter Thomas Fabbiano geht die Position vier der Setzliste zwar ebenso wie Julia Görges und Angelique Kerber bei den Damen als klarer Favorit. Schon in der dritten Runde könnte der Hamburger jedoch auf seinen Bruder Mischa Zverev treffen. Im Achtelfinale wäre die ehemalige Nummer eins Novak Djokovic aus Serbien ein möglicher Gegner. "Die Auslosung ist schon nicht ohne", sagte Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann. Boris Becker traut Zverev bei den am Montag beginnenden Australian Open jedoch viel zu. "Entscheidend ist nicht das Alter, sondern die Form", sagte der Fernsehexperte bei Eurosport.Die formstarke Angelique Kerber erhielt bei der Auslosung eine deutsche Kontrahentin. Die Melbourne-Siegerin von 2016 tritt gegen die zuletzt lange verletzte Anna-Lena Friedsam an, die vor zwei Jahren das Achtelfinale erreicht hatte. Deutschlands derzeit beste Tennisspielerin Julia Görges beginnt den ersten sportlichen Saison-Höhepunkt als Favoritin gegen Sofia Kenin aus den USA. Insgesamt stehen vor Abschluss der Qualifikation acht deutsche Herren sowie sieben deutsche Damen im Hauptfeld der Australian Open.Deutsche ErstrundenspieleHerren Einzel: Philipp Kohlschreiber (Augsburg/27) - Yoshihito Nishioka (Japan), Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen) - Maximilian Marterer (Nürnberg), Mischa Zverev (Hamburg/32) - Hyeon Chung (Südkorea), Michail Kukuschkin (Kasachstan) - Peter Gojowczyk (München), Thomas Fabbiano (Italien) - Alexander Zverev (Hamburg/4), Jewgeni Donskoi (Russland) - Florian Mayer (Bayreuth), Soonwoo Kwon - Jan-Lennard Struff (Warstein)Damen Einzel: Andrea Petkovic (Darmstadt) - Petra Kvitova (Tschechien/27), Angelique Kerber (Kiel/21) - Anna-Lena Friedsam (Andernach), Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Maria Scharapowa (Russland), Carina Witthöft (Wentorf bei Hamburg) -Caroline Garcia (Frankreich/8), Sofia Kenin (USA) - Julia Görges (Bad Oldesloe/12), Monica Niculescu (Rumänien) - Mona Barthel (Neumünster)