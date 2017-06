Calviá. Mit einem Sieg gegen Sabine Lisicki hat Julia Görges beim Tennisturnier auf Mallorca das Halbfinale erreicht. Die 28-Jährige aus Bad Oldesloe gewann das deutsche Viertelfinal-Duell mit der Berlinerin am Freitag 6:2, 6:4. Die Weltranglisten-54. Görges trifft in der Vorschlussrunde am Samstag auf die Amerikanerin Catherine Bellis. Die 18-Jährige ist die Nummer 42 im WTA-Ranking.