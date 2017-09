Tokio. Für Angelique Kerber geht es wieder aufwärts. Drei Wochen nach ihrem Erstrunden-Scheitern als Titelverteidigerin bei den US Open hat die ehemalige Weltranglisten-Erste das Halbfinale erreicht. Beim WTA-Turnier in Tokio entschied die auf Platz 14 der Tennis-Weltrangliste abgerutschte Kielerin am Freitag etwas überraschend die Neuauflage des US-Open-Endspiels von 2016 gegen die an Nummer zwei gesetzte Karolina Pliskova aus Tschechien mit 7:6 (7:5), 7:5 für sich.

"Heute habe ich gezeigt, dass ich noch so spielen kann wie ich im letzten Jahr gespielt habe", sagte Kerber. Nach einer Stunde und 49 Minuten nutzte sie in einem umkämpften Duell ihren fünften Matchball. Im neunten Vergleich mit der 25 Jahre alten Pliskova war es der sechste Sieg für Kerber. Im Kampf um den Einzug in ihr zweites Endspiel in diesem Jahr trifft Kerber am Samstag auf die Russin Anastasia Pawljutschenkowa. Im April in Monterrey hatte sie das Finale gegen die Russin verloren.