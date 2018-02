Minsk. Tatjana Maria und Antonia Lottner bestreiten am Samstag im Erstrunden-Duell des Fed-Cups in Weißrussland die beiden Einzel für das deutsche Tennis-Team. Der neue Teamchef Jens Gerlach nominierte beide Spielerinnen am Freitag für den Auftakt in Minsk. Im ersten Einzel trifft die deutsche Nummer eins Maria am Samstag (12.00 Uhr/DAZN) auf Aryna Sabalenka. Danach spielt Lottner gegen die weißrussische Nummer eins Alexandra Sasnowitsch. Die 21 Jahre alte Lottner, die etwas überraschend den Vorzug vor Anna-Lena Friedsam erhielt, feiert damit ihr Debüt im Mannschaftswettbewerb. Für das womöglich entscheidende Doppel am Sonntag sind bislang Friedsam und Anna-Lena Grönefeld vorgesehen.