Paris. Der Traum vom Titel beim Heim-Grand-Slam ist für die Französin Kristina Mladenovic im Pariser Regenchaos untergegangen, die wundersame Reise der 19 Jahre alten Lettin Jelena Ostapenko geht bei den French Open dagegen weiter. Publikumsliebling Mladenovic musste sich am Dienstag im mehrmals wegen schlechten Wetters unterbrochenen Viertelfinale gegen Timea Bacsinszky aus der Schweiz mit 4:6, 4:6 geschlagen geben.

Die Hoffnungen der Gastgeber auf den ersten Sieg einer Französin seit 17 Jahren ruhen damit jetzt auf den Schultern von Caroline Garcia, die es in ihrem Viertelfinale an diesem Mittwoch mit der an Nummer zwei gesetzten Tschechin Karolina Pliskova zu tun bekommt. Bacsinszky trifft im Halbfinale in einem Geburtstags-Duell auf Ostapenko. Die junge Lettin setzte sich überraschend gegen Caroline Wozniacki aus Dänemark mit 4:6, 6:2, 6:2 durch.Das schlechte Wetter hatte am Dienstag wieder einmal für zahlreiche Spielverlegungen gesorgt. Wegen Regens und starken Windes mussten die beiden Herren-Viertelfinals zwischen Novak Djokovic und Dominic Thiem sowie zwischen Rafael Nadal und Pablo Carreno Busta auf Mittwoch verlegt werden.