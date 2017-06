Halle/Westfalen. Auch die Unterstützung von Tochter Valentina half dieses Mal nichts. Die Sechsjährige gab auf der Tribüne zwar alles, doch die Niederlage von Tommy Haas in der ersten Runde konnte die kleine Valentina im westfälischen Halle nicht verhindern. Der 39-Jährige musste sich am Dienstag bereits zum Auftakt dem Australier Bernard Tomic mit 4:6, 4:6 geschlagen geben und erlebte bei seinem letzten Tennis-Auftritt bei den Gerry Weber Open damit eine Enttäuschung.

Einen erfolgreichen Start ins Turnier legten dagegen Alexander und Mischa Zverev sowie Titelverteidiger Florian Mayer hin. Mitfavorit Alexander Zverev hatte beim klaren 6:3, 6:2 gegen Paolo Lorenzi aus Italien ebenso wenig Mühe wie Mischa Zverev beim 6:4, 6:4 gegen den slowakischen Qualifikanten Lukas Lacko. Auch Mayer geriet gegen den Franzosen Benoit Paire beim 6:0, 6:4 nicht in Bedrängnis. Jan-Lennard Struff verlor dagegen gegen den Franzosen Lucas Pouille 6:1, 3:6, 4:6.Locker marschierte Roger Federer in die nächste Runde. Der Schweizer, achtmaliger Champion in Halle, siegte gegen den Japaner Yuichi Sugita mit 6:3, 6:1 und trifft nun auf Mischa Zverev. Für Federer war es der erste Sieg seit seinem Titelgewinn in Miami Anfang April. Bei seinem Comeback nach langer Pause hatte der 35-Jährige zuletzt in Stuttgart gegen Haas verloren.Sabine Lisicki ist mit einem Sieg nach langer Verletzungspause auf die Tennis-Tour zurückgekehrt und beim Turnier auf Mallorca in das Achtelfinale eingezogen. Neben der früheren Wimbledon-Finalistin aus Berlin feierten auch Julia Görges und Mona Barthel am Dienstag bei dem Rasen-Event Auftaktsiege.Die 27 Jahre alte Lisicki profitierte bei ihrem Erstrunden-Match gegen die Niederländerin Kiki Bertens beim Stand von 6:2, 3:6 von der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Gegnerin. In der Runde der besten 16 trifft die Deutsche auf Shelby Rogers (USA). Görges gewann gegen die Spanierin Lara Arruabarrena 6:1, 6:2. Im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale trifft die 28 Jahre alte Fed-Cup-Spielerin auf die an Nummer eins gesetzte Anastasia Pawljutschenkowa aus Russland. Barthel setzte sich gegen die Russin Anna Kalinskaja in 1:40 Stunden mit 7:6 (8:6), 6:4 durch. Die 26-Jährige spielt nun gegen Catherine Bellis aus den USA.